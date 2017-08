Tras salir a la luz el instructivo del gremio docente que pide a los maestros que le digan a los alumnos que a Maldonado, del que no se sabe nada desde el 1 de agosto pasado, lo detuvo y desapareció Gendarmería, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro salió a decir que "no se puede utilizar un tema delicado para hacer política adentro de las escuelas". "Hay un plano político, es un gremio que le ha pedido a sus afiliados que introduzcan la pelea político-partidaria de un año electoral en las aulas", aseguró el funcionario que agregó que los docentes deben enseñar a pensar con pensamiento crítico pero no se les puede decir qué pensar. Dijo además que el caso Santiago Maldonado debe ser tratado con responsabilidad porque es un tema delicado. "En el plano pedagógico los docentes pueden tocar temas de actualidad dentro de los marcos pedagógicos de la dirección, lo pueden hacer y tienen plena libertad de opinión", expresó, y aclaró que "si un docente se sale de esos marcos, la directora o supervisora tiene las herramientas necesarias para sancionar esto". El funcionario arremetió contra el gremio aludiendo a que el cuadernillo dice que se lo llevó la Gendarmería y eso no está comprobado.



En el mismo tono, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj dijo que el instructivo es "algo muy bajo, muy doloroso y altamente peligroso". "Lo más doloroso es utilizar a los chicos en este tema, desinformando o adoctrinándolo, sobre todo hablando de gremios de la docencia. Me parece muy bajo, muy doloroso y altamente peligroso", advirtió el funcionario en declaraciones que realizó en medios nacionales. También afirmó que la situación le genera "rechazo" y sostuvo que "está en línea con el mal uso político de llevarlo a un plano ideológico que no corresponde".



Por su parte, la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, advirtió que el instructivo de CTERA para tratar en las aulas el caso del artesano Santiago Maldonado, como "desaparición forzada" y responsabilizar a la Gendarmería por el hecho, "es sólo una manifestación política" y no forma parte de "una indicación" de su cartera. "Confío en el pensamiento crítico de los docentes para hacer un análisis de contexto sin politizar en extremos a los chicos", dijo la funcionaria, que agregó que el instructivo no es una política educativa, sólo es una manifestación política de un sindicato.



CTERA distribuyó el material entre sus afiliados para el debate y lo colgó en su página oficial. Los instructivos están destinados a las escuelas del nivel inicial, primario y secundario. En ellos se trata el caso de Maldonado, de cuya desaparición responsabilizan a Gendarmería. Este lanzamiento se hizo el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que fue ayer. Proponen usarlo hasta el 6 de septiembre.

Los contenidos

Nivel Inicial

En este instructivo, que es el más corto, se plantea la lectura de un cuento que tiene que ver con la identidad y de ahí se deriva la pregunta: ¿quién es y qué hacía Santiago Maldonado? En otro cuento la reflexión invita a los alumnos a pensar el derecho a huelga y el derecho de las personas a manifestarse, a defender sus derechos, a expresarse libremente. Todo a través de la lectura.

Nivel Primario



En este instructivo se sugiere escuchar la canción "Desapariciones", de Los Fabulosos Cadillacs. Analizar la letra y encontrar similitudes con el caso de Santiago Maldonado. Para trabajar los conceptos de dictadura, democracia, participación social. Además se pide a los chicos que lleven noticias de todos los medios que trataron el caso de Santiago Maldonado y qué opina el Gobierno al respecto.

Nivel Secundario

El material incluye la explicación de por qué el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y la primera actividad para los alumnos es "leer la resolución de Naciones Unidas". Contiene 8 preguntas para debatir, como por ejemplo "¿Qué relación guarda la desaparición forzada y la presencia del Estado en dicho crimen? También incluye links y videos con noticias de actualidad a Maldonado.