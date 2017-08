Reunidos. En los centros de jubilados, los adultos mayores suelen exponer sus problemas. La demora de los turnos en el sanatorio Santa Clara es un tema recurrente. Incluso hay centros que pidieron reuniones con PAMI.



‘Pedí turno para una ergometría en junio y me lo dieron para noviembre‘, ‘un hematólogo da turno con una demora de al menos un mes‘, ‘en la Urgencia hay gente sentada en silla de ruedas porque no hay camas suficiente en la Guardia‘ y ‘todos los meses me hago estudios por una trombosis y lo hago en un hospital, porque en el Santa Clara se demoran mucho en darme turno‘.



Estas fueron algunas de las experiencias que contaron los jubilados afiliados a PAMI. Estos datos surgieron de un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO con 23 centros de jubilados de la provincia, desde donde dijeron que una buena solución sería que el PAMI contrate servicio médico en otro sanatorio. En este contexto, la mayoría aseguró también que prefiere ir a un hospital público para no esperar tanto tiempo para que los vea algún médico.



Este relevamiento se realizó después de que el Gobierno le pidiera a la obra social nacional que sume otra clínica privada ya que aseguran que la clínica Santa Clara no da abasto con la demanda y que en los dos grandes hospitales públicos internan unos 35 ancianos por día. Si bien desde Santa Clara aseguraron que pueden garantizar el servicio, los jubilados dijeron que la realidad es otra. En el Gran San Juan hay 55 mil afiliados a PAMI. El Santa Clara es el lugar donde ellos deben ser atendidos. Además hay unos 22.500 en los demás departamentos que se atienden en los centros de salud, por un convenio que tiene el PAMI con Salud Pública.



Muchas de las personas consultadas dijeron que destacan la atención en el Santa Clara en cuanto al trato, aunque otro poco dijo que son atendidos de mala gana y que hasta hay ocasiones en las que los maltratan. Sin embrago, todos coincidieron que el mayor problema de esta clínica que atiende PAMI es la demora de los turnos de los distintos especialistas o estudios. A la vez todos coincidieron en que una buena solución sería que la obra social de los jubilados contrate otro servicio para ampliar la oferta y para que ellos no deban asistir a los hospitales a buscar atención médica. ‘Para ir al Santa Clara hay que tener mucha disponibilidad de tiempo porque los turnos son cada muerte de obispo. Es que si bien es un sanatorio grande en cuanto a infraestructura, es chico para la cantidad de afiliados que tiene‘, dijo Yuyina Castro, de uno de los centros de jubilados consultados.



Tanto para las urgencias como para la atención de especialistas, la mayoría dijo que opta por el Marcial Quiroga, que si bien deben hacer fila desde la madrugada, aseguraron que los atienden más rápido y mejor. Otros afirmaron que se atienden en el Rawson. ‘La atención es más rápida en el hospital que en el Santa Clara. Además atienden de maravilla, están los mejores médicos en el hospital‘, agregó Blasa Yacante, la presidenta del centro de jubilados Amar y Servir. Mientras que Lilia Valdés, del centro de jubilados Todos a San Patricio dijo: ‘todos los meses me hago recuento de plaquetas y debo esperar mucho tiempo para que me atiendan. Generalmente voy a que me chequeen en el centro de salud de Villa del Carmen, porque es más rápido‘.