Durante el fin de semana dos perros pitbull y dos dogos dejaron con graves heridas a dos niños (de 13 y 4 años) y una anciana luego de feroces ataques. Tras estos casos el debate de que si hay razas peligrosas o no se volvió a abrir. En este contexto, DIARIO DE CUYO consultó a veterinarios locales quienes coincidieron que para prevenir ataques es más importante tener en cuenta, a la hora de comprar o adoptar una mascota, el tamaño del perro y no la raza. Es que para los especialistas la raza no influye en el carácter del animal. En el mismo sentido, Verónica Pérez, directora de Zoonosis del ministerio de Salud Pública, dijo que de los 61 casos de ataques de perros que ellos registran hasta el momento, casi todos fueron causados por animales de gran porte. "Quizás un caniche, por decir una raza pequeña, se enoja y ataque, pero no causa la misma lesión que un dogo. Por eso decimos que la gravedad de los casos tiene que ver más con el tamaño y la fuerza del perro, que con la raza", agregó la funcionaria.

Pérez comentó que este año ya recibieron 61 casos. Uno de los más graves fue el que ocurrió el domingo. Un chico identificado como Nahuel Alexia, de 13 años, fue a vender pan y semitas a una casa y fue atacado por dos dogos. El chico estaba en grave estado debido a las lesiones. "Del total de ataques que tenemos denunciados el 60% son perros con dueño. Es decir, que fueron educados por alguien. Además, la mayoría de los casos se dan con perros grandes", agregó la funcionaria, quien entre otras cosas dijo que es importante adquirir perros pequeños cuando hay niños en la casa, pues los chicos son los más vulnerables.

En el mismo sentido, los especialistas consultados dijeron que popularmente se cree que hay razas, como los pitbull o los dogos, que tienen tendencia a ser "malos" y a atacar. Sin embargo, ellos desmitificaron que la agresividad esté en la naturaleza o en los genes de los perros. "La peligrosidad de los perros está dada por el tamaño de cada mascota. En perros grandes, un mordiscón es suficiente para causar una herida grave, mientras que un perro chico quizás muerde muchas veces y sólo causa rasguños", dijo Juan Roberto Baistrocchi, uno de los veterinarios consultados por este medio. En el mismo sentido, otros especialistas recomendaron que en las casas que hay niños se debe tener mascotas pequeñas, para prevenir los ataques con resultados graves. "Lo ideal son los perros pequeños, pues no significan un peligro. Incluso son más fáciles de hacer que suelten a la víctima en caso de que ataquen, porque no tienen tanta fuerza", agregó Baistrocchi. Por su parte, Mariano Agudo, otro de los veterinarios consultados, dijo que además del tamaño es muy importante la crianza de las mascotas. "El trato que recibe un perro es fundamental. Yo tengo pacientes que son pitbull o rottweiler y son buenísimos. Hay que enseñarles a los perros desde que son cachorros y hay que enseñarles a los niños que no hay que molestarlos en momentos clave como cuando comen, pero eso no quita que un día el perro se levante mal y ataque. Estamos hablando de animales", agregó el especialista.

Razas pequeñas

Los especialistas dijeron que los perros callejeros son una muy buen opción para adoptar y aseguraron que hay algunas razas pequeñas que son muy recomendables para las casas con niños. Ellas son: pug, caniche, beagle, bulldog inglés y salchicha. "Hay razas muy buenas, pero los callejeros también son excelentes. Hay que llevarlos al veterinario, cuando uno quiere adoptarlos, y ellos sabrán decir si serán perros pequeños cuando sean adultos", dijo Pérez.