Tomada de un cable. Hay mujeres que pasan todos los días los puentes con sus chicos en brazos y tomadas de un cable, para sostenerse.



Parecen equilibristas profesionales, sin embargo, verlos caminar por los puentes improvisados da vértigo. Sobre todo cuando cruzan el enorme canal con los niños pequeños en los brazos.



Los 5 metros para llegar de una orilla a otra parecen eternos cuando caminan por arriba de algunos puentes que son muy angostos y no tienen barandas. Esta odisea la viven todos los días los vecinos de La Tala, una villa de Caucete, que está en las inmediaciones del cementerio departamental.



A lo largo de 4 kilómetros los vecinos coparon la orilla del canal. Si bien la mayoría vive en el costado Norte, hay unas 30 familias que están en la otra vereda. Esas, son las que todos los días atraviesan el canal. Tienen que cruzar para hacer las compras, llevar a los chicos a la escuela, al médico e ir a la iglesia.



"Cuando hicimos el ranchito, no teníamos cómo pasar. Mi exmarido puso un riel para que camináramos sobre él para atravesar el canal", dijo Sandra Pérez y comentó que para poder cruzar más segura ella colocó un cable, de extremo a extremo, para poder sostenerse. El puente de esta mujer no es el único que hay en la zona. A lo largo de los 4 kilómetros en los que está la villa, hay al menos 20 puentes más. Muchos hicieron como Sandra, pues en la zona estaba la vía del tren. Otros usaron troncos de árboles o postes viejos de luz para llegar de una orilla a la otra y algunos hicieron puentes un poco más seguros.

Equilibristas. Los vecinos de este asentamiento son como equilibristas cuando tienen que cruzar el canal.



Si bien los vecinos dijeron que ellos saben que el lugar es inseguro y que los terrenos donde tienen sus humildes ranchitos no son de ellos, todos pidieron que la Municipalidad de Caucete les haga puentes más seguros. "Es que tenemos los puentes grandes por donde pasan los vehículos pero nos quedan a 2 o 3 kilómetros", dijo otro de los vecinos. Ante este reclamo desde la Municipalidad, el intendente Julián Gil dijo: "Nosotros consideramos que la mejor solución es darle un lugar para que puedan vivir, en el sector Norte. Ellos están en un terreno que es privado y además hacen maniobras peligrosas para pasar", dijo Gil. Además, agregó que buscarán la forma de "alambrar" el canal para evitar accidentes.