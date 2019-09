Pedernal es un pueblo dividido por el río, y es un lugar que escuchó decenas de promesas que no se cumplieron. Ahora, cuando parecía que el sueño de tener un puente, que permita que los niños no se mojen más los pies para ir a la escuela, se hacía realidad, salió a la luz que la obra aún no tiene fecha de inicio. Esto, a pesar de que ya fue licitada en diciembre del año pasado. Desde Vialidad Provincial dijeron que hasta que se defina el inicio de obra se hará una pasarela que cumplirá provisoriamente el rol de puente. Sobre todo, en una época que el río sube y causa mayores problemas. "Definitivamente el puente se hará, pero no nos estamos apurando para evitar el fracaso", dijo Juan Manuel Magariño, director de Vialidad Provincial.

En junio del año pasado, DIARIO DE CUYO contó la historia de unos 40 chicos que pasan diariamente el río para llegar a la escuela. En ocasiones, los alumnos llegan a clase mojados o deben volver a sus casas porque no pueden seguir avanzando en el camino, debido a que el río lleva más caudal. Al igual que ellos casi todos los vecinos viven la misma experiencia. Luego de que ese histórico problema volviera a salir a la luz, desde Infraestructura dijeron que finalmente iban a construir un puente para que este drama quede en el olvido. Es por esto, que en diciembre se licitó la obra que incluye el levantamiento de un puente de última generación (ver infografía). Sin embargo, el sueño de los vecinos de Pedernal aún no se puede concretar.

"Hay un poco de demora, pero dentro de todo estamos en tiempos normales. Con la situación económica que vive el país, en donde hay indefiniciones de precios de los materiales, estamos siendo cautos y desarrollando el proceso con cautela, revisando costos y otras cosas para asegurarnos de que no vaya a fracasar la obra. No estamos apurándonos a que se desarrolle el contrato hasta ver como evoluciona todo. No hay plazos de inicio de obra", dijo Magariño al ser consultado sobre esta obra. A la vez, dijo que si bien el compromiso es hacer el puente, comentó que el contrato que firmó la empresa prevé que se haga una pasarela provisoria para apaciguar el drama. A la vez, dijo que aún faltan detalles de la pasarela como por ejemplo dónde irá emplazada y qué ancho tendrá.

"Estamos acordando es que inicie una pasarela que facilite el cruce del río, sobre todo en la época que empieza a venir más agua. Eso es parte del contrato y queremos que inicien pronto", agregó y comentó que pidieron a la empresa que a principio de octubre inicie la construcción de esa pasarela y explicó que esa obra demorará unos dos meses. Es decir, que en épocas de deshielo, cuando el caudal sube, los vecinos ya deberían tener ese paso habilitado. Sobre cómo será la pasarela dijo: "Hay diferentes formas de hacerlo. La propuesta que hizo la empresa consiste en colocar una batería de caños de modo tal que el cauce del río pase por ahí. Sobre la batería de caños se hará un terraplén o plataforma para que sirva para que circule la gente", agregó y reiteró que esta obra es provisoria, pues Pedernal tendrá su ansiado puente.

Esta localidad de Sarmiento está ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. En este distrito, que se destaca por sus bellezas naturales, viven aproximadamente 600 personas que subsisten de los trabajos rurales que se hacen en la zona. Esa población aumenta un 30 por ciento los fines de semana. Esto, debido a que hay mucho alquiler de cabañas y casas para turistas.

Defensas

Hace 7 años, con fondos nacionales, Sarmiento encaró la construcción de defensas para el río. Eso frenó mucho la bajada de agua, pero el problema no se detuvo del todo. La última promesa de solución fue en 2016, cuando dijeron que harían un puente peatonal colgante. Después hubo numerosas promesas que no se cumplieron.

Otras promesas

La obra del puente colgante nunca se concretó porque significaba una gran inversión. Después, el año pasado, el intendente de Sarmiento, Mario Martín, dijo que iba a hacer otra obra provisoria. Dijo que iban a realizar una "sangría", un dren del caudal, para que el río pase por debajo de la calle central de Pedernal. Esta obra tampoco se hizo.