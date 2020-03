Son los coordinadores del equipo de fiscales que acusan a las personas que fueron detenidas cometiendo un delito en el sistema de enjuiciamiento exprés llamado Flagrancia. Se trata de Daniel Guillén y Fabrizio Médici, quienes además están a cargo de la Unidad Especializada de Emergencia Sanitaria, la cual tiene que ver con los delitos que se generen por la infracción a las normas que regulan el aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus. Los agentes del Ministerio Público, que conduce el fiscal General Eduardo Quattropani, pasaron por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y ratificaron un mensaje: el que sale a la calle en cuarentena sin las justificaciones estipuladas por el decreto nacional que sacó el presidente Alberto Fernández, está cometiendo un delito.

- ¿En qué consiste la norma que se ha aprobado en la Cámara de Diputados con respecto a Flagrancia y el tema de la cuarentena?

- Guillén: A partir de la sanción de la ley, se nos ha dado intervención para entender en los artículos 205 y 239 del Código Penal. En relación al 205, prevé una sanción que va de los 6 meses a los 2 años de prisión...

- ¿Qué implica este artículo?

Guillén: La sanción al incumplimiento de resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial que buscan evitar una epidemia. Tal incumplimiento pone en peligro la salud pública. En los últimos decretos nacionales y provinciales se ha establecido un aislamiento social preventivo y obligatorio, esto quiere decir que no necesariamente tiene que venir de un país de riesgo o de otra provincia. Todas las personas, salvo las exceptuadas por el mismo decreto, están obligadas a permanecer en su domicilio en aislamiento preventivo.

"Tenemos personal y el apoyo del fiscal General en caso de que necesitemos más". DANIEL GUILLÉN Fiscal Coordinador de Flagrancia

- Si una persona está circulando por la calle y no está dentro del grupo exceptuado, ¿incurre en un delito?

- Médici: Exactamente. Todas las personas que no están exceptuadas por el decreto están cometiendo un delito y pueden ser detenidas por la autoridad policial e, inmediatamente, darle intervención al sistema especial de Flagrancia.

- ¿Qué dice el artículo 239?

- Medici: Prevé una pena de 15 meses a 1 año y consiste en desobedecer una orden de un funcionario en el marco de la ley del coronavirus. Otro artículo que es muy importante es el 202, el cual contempla a aquel que propagara, de manera dolosa, una enfermedad contagiosa o peligrosa. Por ejemplo, aquel que sabe que es sintomático e ingresa al país o viene de otra provincia, sabe que puede tener el virus y hace caso omiso, sabe que puede transmitirlo y lo transmite. Esa conducta prevé una pena de 3 a 15 años de prisión.

- ¿Las detenciones que se realicen en todos estos casos van a ser domiciliarias?

- Guillén: Por ahora, las detenciones son domiciliarias. No obstante, primero controlamos sus antecedentes, a los efectos de determinar que no tengan una condena anterior o algún pedido de captura. Si no tienen antecedentes o condenas efectivas, se procede a la prisión domiciliaria con el fin de que prontamente lo podamos llevar ante el sistema especial de Flagrancia y hacer las audiencias de presentación que corresponden.

"Todos debemos tomar cartas en el asunto y tener en claro el aislamiento".

FABRIZIO MÉDICI Fiscal Coordinador de Flagrancia

- Con las detenciones domiciliarias evitan el hacinamiento en la sede de Flagrancia y las comisarías...

- Guillén: Justamente, lo que estamos preservando es, primero, el personal que trabaja en las distintas comisarías y a las personas mismas que han infringido el decreto, por cuanto tenerlos en situación de hacinamiento o en grupos que pueden estar a poca distancia puede llevar al contagio de este virus.

- A la hora de hacer cumplir las disposiciones sanitarias, va pasar que se encuentren con gente que salga de su hogar para hacer una tarea que no esté específicamente exceptuada en el decreto, pero que por ahí es necesaria para tal o cual persona, ¿cómo actúan en esos casos?

- Médici: Sabiamente, el decreto presidencial deja 24 excepciones y deja en cabeza del jefe de Gabinete la posibilidad de ampliar esas excepciones o disminuirlas, conforme dé resultado o no el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Obviamente que van a haber excepciones, pero el personal policial, la gente de la Secretaría de Seguridad, nuestra gente en Flagrancia son personas criteriosas. Una cosa es cuando se incumple el aislamiento de una manera artera, jugando al fútbol en una cancha. El decreto presidencial, en el artículo 6, contempla a toda persona que debe asistir a una situación de fuerza mayor. Acá la casuística no tiene techo, podemos tener un millón, los que realizan los controles son personas criteriosas y van a decir si lo está violando de una manera artera o, por el contrario, está en una situación que lleva a realizar una excepción en aislamiento. El principio general, al cual somos inflexibles, es que cada persona en su casa y evitemos los desplazamientos, salvo en tres casos: buscar alimentos, artículos de higiene y medicamentos.

- ¿La Policía está deteniendo personas o les está recomendando que regresen a sus casas?

- Médici: En un primer momento se está disuadiendo a las personas a que permanezcan en sus domicilios. Hay muchas personas circulando. No obstante, muchas justifican que salen a comprar o que salen a la farmacia. Lo que debe entender la gente es que la persona que sale y no se encuentra en una de las excepciones está cometiendo un delito y debe entender que nosotros lo vamos a llevar ante un juez y pediremos condena contra los que violen la cuarentena. Por tal motivo, la gente debe tomar conciencia. No sé si todo el mundo está acatando las disposiciones nacionales y provinciales, pero deben entender que están cometiendo un delito y que deben ser sancionados por tal actitud.

- ¿Cómo corroboran que los detenidos cumplan el aislamiento hasta que sean juzgados?

- Guillén: En el primero de los casos, que fueron dos extranjeros, se dejó una consigna policial porque la verdad que es un caso especial. Es aislamiento obligatorio porque venían de países de

riesgo (Inglaterra y Estados Unidos) y, por tal motivo, podían trasladarse de un lugar a otro si no tenían consigna policial. En el caso de los residentes de San Juan no estamos dejando consigna porque sería afectar gran cantidad de personas que deben estar en la calle cumpliendo las tareas pertinentes a los efectos de cuidar a todos los ciudadanos.

- ¿Cómo sigue el procedimiento?

- Médici: Tenemos 24 o 48 horas hábiles para llevarlos ante un juez en una audiencia con su defensor. En cada caso particular se va a ver, no es lo mismo un caso de aislamiento preventivo social al caso de los extranjeros o al caso de la persona que puede estar infectada. En este último caso, deberán cumplir la cuarentena y con posterioridad, ser presentados ante el juez.

- En caso de que sea necesario, para no trasladar a la persona, ¿habrá audiencias por videconferencia?

- Guillén: La Oficina de Gestión de Audiencias tiene previsto la posibilidad de realizar distintas audiencias por videoconferencia. De hecho, en esta semana que comenzamos con el aislamiento ya se han practicado algunas. No obstante, llegado el caso de personas enfermas y que puedan transmitir el virus, se van a tomar todas las previsiones necesarias para que haya el mínimo contacto y evitar el contagio.

- ¿Ya tienen el calendario de juzgamiento para los detenidos?

- Guillén: En primer lugar, tenemos que ver cuáles son las cantidades de personas que tenemos para saber cuántos fiscales vamos a necesitar a los efectos de hacer las presentaciones pertinentes. También necesitamos una gran cantidad de jueces y defensores, a los efectos de poder llevar a cabo las audiencias. Se van a ir llevando a cabo a partir del primer día hábil de forma sucesiva.

- ¿Ustedes van a acusar a estas personas detenidas en los juicios que se lleven adelante?

- Médici: Es la idea, es propio del sistema acusatorio adversarial y oral que aplica en Flagrancia. Va a haber una audiencia donde vamos a formular cargos. Vamos a acusar, sin dudas.

- Ustedes están en la calle, es un desafío desde lo personal, ¿lo viven con preocupación?

- Guillén: En una parte, con un poco de indignación porque no se toma conciencia de que el traslado y la circulación de los ciudadanos pone en riesgo la vida de nuestros compañeros, amigos y comprovincianos. Es una obligación moral de cada uno permanecer en su domicilio. El que no acata las disposiciones está cometiendo un delito. Por otro lado, es un desafío, algo nuevo, nunca hemos vivido una pandemia de esta naturaleza. Tenemos una obligación moral y, en lo personal, de cumplir con uno de los deberes esenciales que es el de hacer cumplir la ley y la Justicia.

Médici: En lo particular, es la misma lógica. Nunca imaginé pasar por esto, pero la vida da sorpresas. No nos olvidemos que todos estos delitos pocas veces se ven, porque el bien jurídico tutelado es la salud de toda la población. Esto va en escalada, tomemos conciencia.

- En el caso de las personas en aislamiento, ¿qué control se está haciendo?

- Guillén: Esos casos están siendo evaluados y monitoreados por Salud Pública y personal policial. Sí están siendo controlados desde cerca, hay un control permanente y se advierte si hay algún tipo de sintomatología para tomar cartas en el asunto inmediatamente.



"El mensaje que es claro: exhortamos a la gente a que no se desplace y se quede en casa".

FABRIZIO MÉDICI

Fiscal Coordinador de Flagrancia

- ¿En esos casos no han encontrado ninguna infracción a la cuarentena?

- Médici: Por ahora, no se ha denunciado ni se nos ha informado sobre ningún caso.

- Ha habido muchos llamados al 911. ¿La participación ciudadana tiene que ver que con el sistema de Flagrancia hay respuestas?

- Médici: Esa es la idea, cuando el 9 de agosto de 2017 se puso en funcionamiento, la verdad es que estamos orgullosos de que dimos un verdadero giro copernicano. De alguna manera, nos llevó a reconciliarnos con la sociedad. Cada expediente que entra a Flagrancia termina con una resolución. Eso del sistema viejo, que el expediente tirado en un casillero no sucede más. La gente va tomando conciencia cívica y es lógico porque uno de los frutos de esa reconciliación con la sociedad es que sabe que si denuncia, el caso termina en algo.

- En el caso de las personas detenidas, ¿les cabría algún tipo de sanción en suspenso?

- Guillén: En principio, las penas podrían llegar a ser de ejecución condicional, ya que van de los 6 meses a los 2 años en el caso del artículo 205. La desobediencia a una orden de un funcionario público, la pena prevista es de 15 días a un año. No obstante, todo esto va a ser evaluado por el Ministerio Público, encabezado por el fiscal General Eduardo Quattropani, y veremos cuáles son las pretensiones a los efectos de llevar a cabo adelante las audiencias.



"He escuchado distintas justificaciones y todas giran de que estaban yendo a comprar".



DANIEL GUILLÉN

Fiscal Coordinador de Flagrancia