Carlos Maldonado espera el colectivo todos los mediodías en la esquina de Libertador y Caseros, y dijo que a diario ve maniobras peligrosas que hacen los autos para tratar de atravesar la avenida. Rosa María Muñoz camina a diario por Jujuy y cruza dos o tres veces por mañana la avenida Libertador. Comentó que le cuesta muchísimo poder llegar de un lado al otro y que en ocasiones sólo cruza corriendo porque nadie le da el paso. Al igual que ellos decenas de personas que hablaron con este medio comentaron situaciones peligrosas que se viven a diario en cinco cuadras de Libertador, entre Rioja y Rawson, en donde además dijeron que son habituales los choques.

Hace poco más de 10 días una mujer falleció luego de protagonizar un duro accidente en la esquina de Libertador y Aberastain. En este contexto, vecinos de la zona comentaron que el peligro se ve a diario. De hecho, ayer durante más de una hora DIARIO DE CUYO recorrió la zona para ver cuáles son las faltas más comunes. En coincidencia con las quejas de los vecinos, comerciantes y personas que circulan por esta avenida o las calles perpendiculares, durante el recorrido se pudo ver que los vehículos transitan a alta velocidad y no frenan en las esquinas.



Sólo bastó mirar 5 minutos en cada cruce para observar autos que por poco se rozaron, y oír frenadas e insultos. Es que muchos vehículos que buscaban atravesar la avenida no respetaron la prioridad de paso, mientras que en varias oportunidades se pudo ver que los que circulaban por Libertador doblaron a la izquierda. Esto, a pesar de que hay cartelería que indica la prohibición.

En esa zona los colectivos también aportaron al caos.

Contramano. En Güemes y Libertador una bicicleta dobló en contramano por la calle, mientras los vehículos trataban de atravesar la avenida. Esto se vio en dos oportunidades en el mismo cruce.

Maniobra prohibida. Una moto se detuvo en Libertador para doblar en U y cambiar el sentido de circulación.

A la espera. Los vehículos quedaron en el medio de la avenida, mientras otros pasaron casi rozándolos.

Los micros transitaron a alta velocidad y cuando nadie tocó el timbre o les hizo seña para que pararan atravesaron las esquinas sin tocar siquiera el freno. Además, se pudo ver que hay cruces en los que se detuvieron hasta 5 micros e impidieron el tránsito en las perpendiculares. Esto, a su vez generó largas filas en las otras calles y en la avenida. "En esta esquina -Libertador y Güemes- hay veces que los colectivos interrumpen el tránsito de Güemes, y no sólo eso sino que hasta bajan pasajeros en el medio de la calle", dijo Gerardo Olivares, que trabaja justo en ese cruce. El joven comentó que prácticamente todos los días ven choques que involucran autos, motos y colectivos.

Además de quienes conducen vehículos, los peatones también son imprudentes. Excusándose en que en las esquinas no hay sendas peatonales y que la falta de semáforos les hace imposible cruzarlas, los transeúntes dijeron que les resulta más fácil atravesar la avenida por el medio. Es por esto que a lo largo de estas 5 cuadras se vio gente corriendo de lado a lado. Con niños en brazos -en los alrededores hay varias escuelas de nivel inicial- y haciendo maniobras peligrosas muchas personas pusieron en riesgo sus vidas. "Hay mucha imprudencia. Recién iban dos viejitos cruzando y el colectivero les tiró el micro encima", dijo David Reynoso, que atiende una verdulería justo en la esquina donde el 1 de noviembre ocurrió el accidente fatal. Este choque se produjo presuntamente por la imprudencia del conductor del vehículo donde iba la víctima, ya que no se detuvo para que pasara el colectivo, que tenía prioridad. En esa esquina la Municipalidad de la Capital colocó semáforos, pero aún no funcionan.

Cualquier lugar. Los peatones no cruzaron la avenida por la esquina y generaron frenadas y maniobras peligrosas.

Mal estacionados. Hubo autos estacionados en las veredas que impidieron la visibilidad para cruzar la esquina.

Caos similar, pero en menor medida

En las cinco cuadras de avenida Córdoba, entre Rioja y Rawson, sucede algo similar a lo de la Libertador. A pesar de que el peligro es habitual, es un poco menor al de Libertador debido a que por Córdoba no circulan colectivos. Esta razón hace que el tránsito sea un poco más liviano.

DIARIO DE CUYO también relevó esta zona y se pudo ver todo tipo de faltas. Por avenida Córdoba los autos no respetaron la prioridad de paso, doblaron a la izquierda y no respetaron a los peatones que buscaban cruzar por la zona que corresponde.

En los cruces de esta avenida con las calles perpendiculares no hay semáforos y eso lleva a que los vehículos que se movilizan por Córdoba lo hagan a toda velocidad. En esta zona tampoco hay sendas peatonales demarcadas y por eso fue común ver a la gente que cruzó caminando por cualquier punto de la calle.

Al igual que en Libertador, también son habituales los siniestros viales. De hecho, ayer poco antes de las 8, dos vehículos protagonizaron un choque en el cruce de Córdoba y Jujuy, una esquina muy transitada que no tiene semáforos (foto). Los autos terminaron en la vereda, pero pese a la violencia del impacto los conductores sólo sufrieron heridas leves. Todo sucedió cuando un Chevrolet Agile llegó al cruce de Jujuy y Córdoba y chocó con un Ford Focus. Los autos impactaron entre sí y terminaron en la vereda del Centro de Financiamiento Productivo, por donde afortunadamente no pasaba ningún peatón y no hubo que sufrir víctimas fatales.