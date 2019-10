El perro dejará la Policía. El can quedó al resguardo de la Policía Ecológica. Ahora podrá volver con sus dueños, pero no a su casa.

Hace poco más de 10 días salió a la luz un curioso fallo de la Justicia de Falta de 9 de Julio: el magistrado Juan Carlos Noguera pidió la captura de un pitbull que había atacado a vecinos, y que hasta causó la muerte a otros perros de la zona. En ese momento se dispuso que el animal fuera trasladado a la Policía Ecológica para que fuera revisado por un conductista canino, para evaluar el grado de agresividad. "El conductista revisó al perro y, al igual que un veterinario, dijo que no es agresivo con las personas. Es decir, que el animal no es peligroso si está sólo. Sin embargo no pueden asegurar que el perro no sea agresivo cuando está en jauría", dijo Noguera y comentó que tras esa evaluación decidió devolver el perro a sus dueños, pero pidió que no regrese al lugar donde ya causó daños, pues esa vivienda no tiene cierres perimetrales seguros.

Según el juez de 9 de Julio, luego de que la Policía Ecológica se llevara al perro a su dependencia (el 9 de octubre pasado), los propietarios del pitbull pidieron una solución en la Justicia. "Los dueños del perro vinieron por el Juzgado, trajeron el dinero de la multa -que era de $8.000- y pidieron que les devolvamos el perro. Dijeron que ellos lo llevarán a otra casa, para asegurar que no generará más peligro", dijo Noguera y recordó que en enero pasado él había intimado a la familia para que tomara esa decisión, pero no lo hicieron y que por eso ordenó directamente que la Policía secuestrara el animal.

Sobre los pasos a seguir, para que el pitbull vuelva con su familia el magistrado dijo que son varios. Primero debe presentarse en el Juzgado la persona que recibirá al perro para que muestre su consentimiento. "Después tenemos que ir -con la Policía- a constatar que no haya peligro de fuga del animal. Es decir, que la casa tenga todo los cierres necesarios", dijo el magistrado y comentó que una vez que verifiquen todo esto, recién podrán devolver el perro. "Más que esto no podemos hacer porque la provincia no tiene perrera y los proteccionistas ponen mucha voluntad, pero están sobrepasados. No tenemos muchas más opciones cuando ocurren estos casos", concluyó el magistrado.



Otros perros

En septiembre pasado un nene de 2 años murió como consecuencia del ataque de 6 perros, en Marquesado. Los animales quedaron a disposición de la Justicia.

Dos niños

En agosto pasado el caso de dos niños conmocionó a la provincia. A un nene de 4 años debieron suturarle el rostro y sus manos. El mismo día, un chico de 13 fue mordido por dos dogos.

Fallecida

A fines de agosto, una anciana de 97 años murió luego de luchar varias semanas tras el feroz ataque de un perro. La mujer tuvo fracturas expuestas y lesiones en sus brazos.