A aquellos agentes de la salud que no quieran regresar a sus hogares porque no cuenten con el espacio suficiente para cumplir con el distanciamiento o porque en sus casas tengan un familiar que es considerado de riesgo por coronavirus, la gestión uñaquista les brindará un lugar de alojamiento para garantizarles seguridad. El sector elegido es el exedificio de Urgencias del Hospital Rawson, que quedó acondicionado con todas las necesidades, como si fuera un hotel. El inmueble posee 13 habitaciones y capacidad para unas 30 personas y podrá ser usado por los médicos y enfermeros, mientras sea necesario, de acuerdo a la situación sanitaria. No es el único lugar, ya que también se dispuso que la Casa de Betania, en Rivadavia, con una capacidad para 50 personas, también sea utilizada para ese destino. A esos inmuebles, se le suma el Hotel Del Bono Suites, que ya es usado por el personal sanitario y sus familiares ante una necesidad de aislamiento por coronavirus.

La decisión de sumar un espacio de alojamiento en el principal centro de salud de la provincia fue incluida dentro del Programa Protegernos que lanzó el Ejecutivo para tratar de prevenir el contagio entre el personal de salud que trabaje tanto en establecimiento de gestión pública como privada hacia sus contactos más estrechos. El plan tiene como principales medidas, además de disponer de espacios de alojamiento y aislamiento, la contención psicológica y emocional a todos los integrantes del equipo de salud, llevar adelante capacitaciones permanentes para el correcto uso de los elementos de seguridad y realizar testeos obligatorios y periódicos para detectar, de manera temprana, casos confirmados de coronavirus para las 16.000 personas que se denominan como esenciales. Dicha detección permitirá realizar un aislamiento temprano y un tratamiento oportuno del agente sanitario (ver Testeos de dos...).

Según explicó Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública, la necesidad de contar con un espacio de alojamiento para el personal obedece a que "no todos cuentan con los medios sociales y habitacionales suficientes para poder afrontar las medidas de distanciamiento". Así, explicó que "un agente sanitario que no quiera volver a su domicilio porque entiende que representa un riesgo para sus seres queridos, como puede ser un familiar anciano o una persona con complicaciones crónicas o que sea un padre soltero a cargo de un menor", el Estado le brindará un alojamiento como el que se ha dispuesto en el Hospital Rawson. "Ese lugar se ha remodelado y cuenta con todos los servicios, como si fuera un hotel", destacó la funcionaria. Hasta el momento, para ese tipo de situaciones o para los casos en los que se requería aislar a un miembro del personal sanitario y a sus contactos estrechos, Almazán indicó que el Hotel Del Bono Suites es de uso exclusivo del personal, al punto que ya han pasado unas 140 personas.

Además, dijo que las medidas dispuestas en el Programa Protegernos, que ya comenzó a aplicarse, se tomaron porque, en las estadísticas mundiales, "el personal sanitario es el que está más expuesto al contagio y es al que más hay que proteger" para asegurar que se pueda mantener el sistema sanitario. Incluso, indicó que, hasta el martes en la tarde, en el que había 385 casos positivos, un 12,7 por ciento correspondía a agentes sanitarios, esto es, unas 50 personas. En esa línea, aclaró que la mayoría de ellos transita la enfermedad de manera asintomática.

8.500 Es la cantidad total de agentes sanitarios que tiene la provincia, entre médicos, enfermeros y personal de apoyo.



El Programa Protegernos se lanzó el 3 de septiembre a través de una resolución dictada por el Ministerio de Salud.

Rastrillaje. Salud Pública está realizando controles en distintos puntos de la provincia. Ahora será obligatorio para los agentes esenciales.

Testeos de dos o cuatro semanas a unas 16.000 personas

En el programa Protegernos, Salud Pública dispuso que se desarrollarán testeos obligatorios, a través de hisopados, a unos 16.000 agentes declarados esenciales. Los controles comenzarán esta semana y se realizarán cada 14 a 28 días.

Según explicó Alina Almazán, los trabajadores esenciales son aquellos que integran las áreas de salud, las fuerzas de seguridad, el personal de las comunidades en contexto de encierro, como los geriátricos y el Servicio Penitenciario, los hogares donde se atienden personas con discapacidad y también los institutos para atender adicciones. La profesional sostuvo que, antes, dicho control se realizaba para el personal que controlaba los ingresos en la provincia, mientras que para el resto no era obligatorio, lo que sí será a partir de ahora. Almazán dijo que al procedimiento "ya lo tenemos implementado, pero ahora lo vamos a hacer contando los días. A nadie se le va a poder pasar la fecha de los controles, ya que los vamos a llamar a cada uno de ellos para hacerles el testeo correspondiente".