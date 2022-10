Las vacunas contra el covid, las figuritas del Mundial, la venta de dólares y muchas cosas más forman parte de la lista de objetos preciados que se usan para estafar a personas a través de las redes sociales. Ahora, y pese a las advertencias que Emicar realizó a través de su página de Facebook e Instagram, siguen las estafas con la entrega de carnet de conducir. Ante esto, el jefe del D5 (División Defraudaciones y Estafas de la Policía), Jorge Sánchez, dijo que ellos insisten en que la gente no debe confiar en todo lo que se ofrece por las redes sociales, y que ellos aún no recibieron ninguna denuncia sobre este tipo de estafa.



"¿Tardan para darte un turno? No te preocupes más, te ayudamos a tramitar tu licencia de conducir en tan sólo 24 y 48 horas. Totalmente legal, aprobado con teórico, vista y físico. Sin hacer prueba de manejo y 100% original. Legal, con QR y holograma escaneado, queda registrado en la base de datos (Mi Argentina y en Emicar). También hacemos renovaciones de carnet. Retirás personalmente o envíos a todo el país. Trabajamos con tres empresas a nuestra disposición. Envíos por OCA, ChileExpress y Andreani. Para asesorarlos envianos tu número de Whatsapp al privado. Gracias". Esto se puede leer en varias publicaciones que se encuentran en diferentes páginas de compra y venta de Facebook. Y, según Emicar e incluso una persona que dijo que cayó en la trampa, se trata de una estafa. "La única institución homologada para entregar las licencias es Emicar. Y se puede hacer en las oficinas de ellos o en los operativos que realizan. No hay otra forma", explicó Sánchez. Mientras que desde la empresa que entrega los carnet dijeron a través de las redes que "constantemente observamos nuevas modalidades de estafa: incluso con documentos de uso público como la Licencia Nacional de Conducir. Te recordamos que el trámite de licencia de conducir se realiza únicamente en centros emisores de licencia habilitados y autorizados al efecto".



Sin embargo y a pesar de esta advertencia, las publicaciones de la entrega de las licencias de conducir sin hacer el trámite tienen cientos de comentarios de personas interesadas en hacerla, sin realizar las prácticas de manejo. Es decir, cientos de posibles personas estafadas.

LA MODALIDAD DE LA ESTAFA

Según lo que este medio pudo saber a través de las publicaciones que hay en las redes sociales, de consultas que se realizaron a personas que ofrecen estos carnets de manera ilegal, y también del testimonio de un afectado, estos tratos se hacen de manera virtual. Es decir, nunca hay un contacto cara a cara con ellos, ni un llamado telefónico. Todo se hace a través de mensajes de Whatsapp. Ni siquiera piden que las personas asistan a hacer la foto que debe llevar el carnet, pues ofrecen colocar la misma que sale en el DNI o que el cliente envíe una con un fondo blanco para poder recortarla.



Los estafadores aseguran que son trabajadores de Emicar y que por eso el trámite es legal, de hecho envían capturas de formularios que supuestamente van llenando con los datos del cliente.



Esta "oferta" se puede encontrar en al menos 5 páginas de compra venta que hay en Facebook y todas tienen el mismo texto de presentación. Sin embargo, algunos son publicados por mujeres, por hombres, por páginas con nombre de fantasía y hasta por una apócrifa que se llama "Emicar San Juan", que hasta tiene el logo de la empresa.



El precio por la licencia, que nunca se entrega y que en el caso que se hiciera sería ilegal, es de $5.000 para el carnet común y $7.000 para la licencia profesional. Ellos piden el 50% del monto al iniciar el trámite y el resto, al momento de la entrega del documento. Hay otros que cobran $4.700 y $6.800 los carnets y la entrega se realiza en 5 días. Si la persona realiza el trámite en un solo pago, ahí ofrecen que el documento llegue antes.



"Yo le escribí porque me interesaba lo del carnet, porque decía que eran de Emicar y a mí me urgía hacerlo. Cuando le escribí me respondió al toque y me envió una serie de opciones para el carnet. Me pidió documentos y cuando le pasé todo, me dijo que sólo me faltaba el pago. Y me contó que si abonaba el total me llegaba a las 24 horas. Cuando le mandé el comprobante me clavó el visto y no le llegaban más mis mensajes. Ahí me di cuenta de que me había bloqueado", dijo Diego (que no quiso dar su apellido), uno de los afectados que mostró las capturas del chat que tuvo con la persona que decía ser trabajadora de Emicar.



Según lo que se pudo conocer, el pago se puede hacer a través de transferencias bancarias, Mercado Pago o RapiPago. "No debe tirar el comprobante porque es el documento con el cual debe recibir la licencia", dijo uno de los estafadores que fue consultado por este trámite y que no sólo ofrece las licencias de conducir profesional y común, sino también otras más (ver aparte). Y aseguran que el carnet "sale de Emicar, 100% legal y original, sin ningún problema de renovación", algo que es totalmente mentira.



REQUISITOS

Cuando una persona los contacta, ellos envían los precios y los requisitos que una persona debe cumplir para la licencia, como por ejemplo ser de nacionalidad argentina, no tener multas impagas y ser mayor de 18 años.



Otras licencias

Además de los carnets comunes y profesionales, hacen promociones para gestionar permisos de la CNRT, el permiso para transportar cargas pesadas o hidrogrúas y la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional.



Al por mayor

Algunos de los presuntos estafadores responden los mensajes en las redes sociales. En uno de las respuestas a los interesados, comentaron que en caso de hacer tres o más licencias a la vez, pueden hacer un descuento.