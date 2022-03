Desde hace varias semanas, la cantidad de casos positivos de covid en San Juan viene disminuyendo a pasos agigantados. De hecho, en los últimos 10 días, la tasa de positividad fue del 10%, mientras que en las peores épocas de la tercera ola superó el 50%. Esta disminución se vio también en la cantidad de personas que transitan activamente la enfermedad (es decir, actualmente enferma de covid), cifra que venía en baja en 38 días consecutivos y ayer volvió a subir. En este contexto, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, pidió a la comunidad que no se relaje y comentó que esperan una suba de casos por el inicio de clases y de las actividades deportivas y extraescolares. "Sumado a eso, hay mucha gente que regresó hace poco de vacaciones o que viajó por el fin de semana largo. Así que esperamos un aumento en la curva", dijo la especialista, pero aclaró que se estará muy lejos de los picos de nuevos contagiados que hubo en enero.

Al analizar los datos que deja día a día el covid se puede ver que desde el 25 de enero, la cantidad de casos activos fue en merma. Algo que si bien es positivo, en otras oportunidades (en la primera y segunda ola) también ocurrió, pero la pandemia continuó.

San Juan pasó de tener 41.863 personas con proceso infeccioso a tan sólo 102, según el parte oficial de ayer. Es decir, la cantidad de personas que cursan la enfermedad disminuyó un 54,42% en promedio cada cinco días. Esta merma se dio en coincidencia con la baja de los nuevos positivos, luego de que la curva tocara el pico máximo de contagios que ocurrió entre el 22 y el 24 de enero, cuando los nuevos contagiados superaron los 4.000 por día.

Si bien es algo imposible de pronosticar por la cantidad de variables que intervienen, de mantenerse esta tendencia en estos mismos términos (tasa de positividad, promedio de disminución de casos activos), es esperable que en la primera semana de abril ya no queden sanjuaninos con covid. Es decir, esto indicaría que en pocas semanas la tercera ola quedaría totalmente planchada, cosa que no se sabe si pasará, pues puede que ese plazo se dilate debido al aumento de casos que esperan en Salud.

Ante este panorama, Jofré dijo que puede ser que San Juan transite los últimos pasos de la tercera ola, pero pidió no relajarse.

"Hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Nosotros esperamos que con las cifras que tenemos actualmente estemos llegando al final de esta ola, pero igualmente tenemos que ser muy cautelosos", dijo Jofré y recordó que en otras oportunidades San Juan estuvo en situaciones parecidas y de repente los contagios se dispararon. Es por esto que pidió a la gente que siga cuidándose.

"En este momento hay que tener mucho cuidado y no especular con la baja de casos. Empezaron las clases y hay más circulación en toda la provincia. La pandemia no terminó y hay que reforzar los cuidados y la vacunación, porque esperamos un aumento de casos desde hoy -por ayer- por la cantidad de gente que circula. Por eso estamos haciendo una gran vigilancia epidemiológica de todas las variables", agregó la especialista y dijo que el aumento previsto para estos días será de decenas de casos. "Aunque tengamos una sola persona cursando la enfermedad no podemos relajarnos. Eso nos enseñaron las distintas situaciones epidemiológicas que vivimos hasta ahora, concluyó la especialista.

Reportaron 48 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública informó ayer que no hubo decesos y que fueron detectados 48 nuevos casos de covid, de acuerdo al parte diario. Los test positivos surgieron tras haber procesado 541 pruebas, por lo tanto la positividad en la jornada de ayer apenas fue del 0,08%.

De esta manera, el acumulado de personas infectadas ahora es de 144.285; a la vez que los casos activos son 102, es decir, hay poco más de un centenar de personas cursando la enfermedad.

En cuanto a los internados, Salud Pública indicó que son apenas 9. Entre los pacientes en área covid de hospitales y clínicas hay uno pediátrico, mientras que no fueron reportadas embarazadas o puérperas.

Por su parte, de los 9 internados hay 3 que permanecen en terapia intensiva, a la vez que ninguno de ellos recibe asistencia respiratoria mecánica.

La cantidad de personas que recibe el alta sigue en aumento y los recuperados son 142.868; a la vez que el total de fallecidos se mantiene en 1.315.