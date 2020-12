Desde la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe, y el Ministerio de Salud Pública, que encabeza Alejandra Venerando, definieron las sanciones económicas que cada uno aplicará en el marco de las medidas de fuerza anunciadas por el Sindicato Médico. En el primer organismo, consiste en una multa establecida por ley, que afectará las arcas del gremio y que alcanza el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), hoy en 20.587 pesos, por cada trabajador que se adhiera a una acción de reclamo. Por su parte, en la cartera sanitaria confirmaron que se le descontará el día a todo aquel agente que se sume a la medida de fuerza. Pese a ello, la entidad sindical comunicó ayer que insistirá y llevará adelante hoy una movilización, paros el 10, el 15 y el 16 de este mes, mientras que, a partir del 22, apunta a la retención de servicio. Las sanciones surgirán porque las acciones gremiales serán declaradas ilegales, ya que la repartición laboral local ordenó la suspensión "de toda medida de acción directa, cualquiera sea su naturaleza y alcance" hasta tanto la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación emita una resolución sobre el conflicto. En el Ejecutivo acudieron a dicho órgano nacional porque entienden que los servicios esenciales, como el de salud, no se pueden ver afectados en medio de una pandemia.

Las posturas de las autoridades provinciales y sindicales representan un nuevo capítulo del conflicto laboral que se inició el mes pasado, que concluyó con una conciliación obligatoria que no llegó a buen puerto. Entre otros puntos, los médicos reclamaban un aumento salarial del 35 por ciento, pero la provincia fijó un 25 por ciento sobre el básico que no fue aceptado. Pese a la negativa, la gestión uñaquista aplicó este último incremento por decreto a todo el personal sanitario que esté afectado al coronavirus, lo que comenzará a ser liquidado este mes. Además, los trabajadores de la salud ya se han visto beneficiados con el aumento del 13,5 por ciento que se acordó a principio de año para los estatales y recibirán el bono de fin de año que anunció el Ejecutivo provincial. El Sindicato Médico no es el único que anunció medidas para los próximos días, dado que también lo hizo ASPROSA (ver Otro gremio...).

La suspensión de las medidas de fuerza de los médicos la dictó la Subsecretaría de Trabajo el martes por la tarde, pero se conoció ayer, una vez que el Sindicato Médico fue notificado. Sobre la resolución, Oribe indicó que "se trata de una medida excepcional, tomada porque estamos en pandemia y porque se produce un cruce de dos derechos. Los médicos tienen derecho de ir a huelga, pero, a la vez, está presente el derecho a la vida y a la salud de todos los sanjuaninos". Además, señaló que ese último derecho está enmarcado en una resolución que dictó la Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación en 2012, en un conflicto previo entre Salud y el Sindicato Médico. En esa oportunidad, la comisión definió que "no podrán ser interrumpidos los servicios de salud y hospitalarios de atención a la mujer, durante el embarazo, parto y posparto, así como la de niños, ancianos y personas discapacitadas, como también en los casos en que exista riesgo potencial de vida". Al estar en pandemia, la provincia solicitó que la Comisión se exprese "sobre las medidas anunciadas, para preservar la salud y la vida de las personas, garantizando la atención médica a todos los habitantes de San Juan", según resalta la resolución.

Otro gremio de la salud, en disputa

La Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud (Asprosa) le comunicó a Salud Pública y a la Subsecretaría de Trabajo que el 10 de este mes tomará una medida de acción directa, en coincidencia a un reclamo nacional del mismo sector. La titular del gremio, Silvia Otto, indicó que la medida será a partir de las 10 "con retención de servicio y la realización de asambleas" que durarán toda la jornada. La gremialista aclaró que las guardias van a funcionar "como los días domingos o feriados". A su vez, señaló que el reclamo es por una serie de pedidos a Salud Pública, incluida la apertura de la mesa salarial local. Por otro lado, fuentes oficiales dijeron que Salud le pedirá a Trabajo que frene la medida, tal como se hizo con los Médicos.



Comisión

La Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo de la Nación es un organismo que se conforma ante el requerimiento de una autoridad laboral provincial, como en este caso, el de la Subsecretaría de Trabajo. Mientras el órgano nacional se expide, los médicos no podrán llevar adelante medidas de acción directa. La Comisión puede demorar cerca de un mes en emitir un dictamen.

Personal

2.450 Es la cantidad de médicos que trabajan en Salud Pública prestando tareas en los diferentes centros asistenciales. Según las fuentes, menos de 500 están afiliados al Sindicato Médico.



Medidas

El plan de lucha del sindicato implica caravanas y movilizaciones para hoy y lapiceras caídas y paro de sellos para el sábado. Además, fijó un paro por 24 horas sin asistencia los lugares de trabajo para el 10 de diciembre, mientras que sumó huelgas de 48 horas para el 15 y 16, mientras que, a partir 22 de diciembre, efectuará retención de servicios, tanto a nivel guardias y plantas.