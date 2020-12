En la gestión uñaquista guardan una última cuota de esperanza en las próximas semanas de diciembre para cerrar el año en equilibrio. Si se mantienen los números que se vieron en octubre y noviembre, en los que hubo alza en los recursos que llegan de Nación por coparticipación federal de impuestos, el ejercicio fiscal concluirá sin déficit, es decir, los gastos y los ingresos estarán en sintonía. Así lo estimó la titular del Ministerio de Hacienda, Marisa López, en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, al manifestar que en el mes que pasó llegaron más fondos de lo esperado, por lo que el rojo contable que se tenía, y que rondaba entre los 1.500 y los 1.000 millones de pesos, se achicó a sólo 400 millones de pesos, una cifra más que razonable en este contexto de pandemia.

Desde marzo, producto del freno a la actividad económica por el aislamiento estricto para frenar el coronavirus, López manifestó que se presentó "un panorama negro para los recursos provinciales. Inicialmente hablábamos de una reducción muy importante de los ingresos, que nos iban a llevar a tomar medidas drásticas en cuanto al gasto". En ese marco, en los primeros siete meses del año, los fondos que llegaron desde Nación por coparticipación siempre estuvieron por debajo de lo presupuestado. En agosto hubo un pequeño repunte en el que se superaron los recursos previstos, en septiembre volvieron a caer, mientras que en octubre y noviembre hubo una notable recuperación de un 8 por ciento por arriba de las estimaciones en cada uno de esos meses. Ante la caída de los fondos, la gestión uñaquista aplicó medidas de contención del gasto. Incluso, redujo el presupuesto provincial en un 10 por ciento y bajó los aportes en las áreas que no eran esenciales. En cambio, fortaleció tareas críticas frente al Covid-19, como salud, seguridad y asistencia social. Además, la ministra de Hacienda recordó que "hasta habíamos analizado usar el Fondo de Reserva Anticíclico y tomar deuda (para lo cual se pidió autorización a Nación para sacar un préstamos del Banco San Juan de 3 mil millones de pesos)". Medidas que no se ejecutaron y que estuvieron disponibles, ya que tratamos de "ser previsibles, porque no podemos esperar a que nos falte un recurso", dijo López.

Frente al cambio que se dio en los dos últimos meses en los que hubo mejoras en los fondos, la ministra indicó que "al cierre del ejercicio, podemos decir que el recurso fue mejorando de acuerdo a la proyección que nosotros teníamos. Hoy por hoy, nuestro objetivo es cerrar equilibrados. Esto es, no tener deudas para arrastrar el año siguiente, iniciar limpios el 2021".

López remarcó que hubo al menos tres puntos clave que ayudaron a que la provincia se encamine a cerrar el año en línea. Uno fue la devolución de la deuda de Vialidad Nacional, la cual se había generado en la administración macrista, la que "está casi cerrada", dijo la funcionaria. Además, la provincia recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y, si bien hubo una recaudación baja, a las arcas ingresaron 820 millones de pesos por la moratoria de Rentas.

La ministra, además, indicó que serán importantes los recursos de este mes para definir el monto del bono de fin de año para los estatales, el cual será superior a 6 mil pesos, se pagará en dos veces y con una primera liquidación con el sueldo de diciembre.

Suba del 25% para el presupuesto

La ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que el presupuesto de 2021 contempla un 25 por ciento de suba de los recursos, respecto al de este año. Esto implica que de los 103 mil millones de pesos se pasará a los 126 mil millones de pesos. En esa línea, López indicó que la suba de los recursos, teniendo en cuenta lo recaudado este año, será del 35 por ciento. Por otro lado, remarcó que si bien la proyección del 25 por ciento estará por debajo de la inflación prevista para el próximo año, estimada en 29 por ciento, "hay expectativa que se pueda compensar con el crecimiento económico que esperamos que tenga el país". El proyecto ya fue enviado a Diputados.

Suba

8 Es el porcentaje de incremento que tuvieron los recursos de coparticipación federal que recibió la provincia en noviembre, respecto a lo que tenía previsto originalmente.

Bono

42 Mil empleados hay en la administración pública central. Todos ellos recibirán el plus, el cual se pagará en dos tramos y cuyo monto se definirá la próxima semana.

Analizan emitir bonos por deuda

La provincia no descarta emitir un bono en 2021 para poder cancelar una deuda que mantiene con la Nación por recursos aportados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. La ministra de Hacienda confirmó la iniciativa al indicar que están en negociación con la Nación, ya que en ocho meses se debe hacer la cancelación. Por otro lado, si las cuentas fiscales acompañan, esa deuda se podrá pagar de contado. El pago es por una deuda que se debió cancelar este año, pero que fue postergado por la Nación por pedido de las provincias que buscaron no desfinanciarse en un año complejo desde el punto de vista contable. La emisión de bonos se definirá en los próximos meses.