Día atrás, un hombre hizo pública su pelea judicial para lograr la tenencia de sus hijas, porque según él, su exmujer lleva una vida "licenciosa" y hasta hace brujería. El denunciante, un informático de 46 años, dijo estar desesperado porque la causa, que está en el Primer Juzgado de Familia, se estaba dilatando, aún cuando él ya presentó todas las pruebas. Ante estas versiones públicas, la jueza Estela Tejada, al frente de ese Juzgado, dijo que se trata de una causa complicada, que es antigua y que desde el 2013 cuando se inició el proceso de divorcio tuvo muchas incidencias por parte del hombre. "Nos llama la atención que exponga a sus hijas mediáticamente porque el caso es muy conocido. La causa no está para resolver. En este momento está interviniendo el gabinete técnico que está en proceso de evaluar a las hijas, a él y hasta la mamá. Cuando un papá reclama la tenencia de su hijo, se analiza muy bien si está en condiciones de hacerse cargo. Este es un caso complejo, más porque él está muy enfrentado a su exmujer", dijo la magistrada.



Según lo que declaró el hombre a DIARIO DE CUYO, sus hijas no quieren vivir con su madre ni con su abuela y tiene un informe psicológico de julio del 2105. Además dijo que las hijas contaron que la madre se acuesta con hombres y hace brujería. En la Justicia, la madre argumentó que "el padre les llena la cabeza a las chicas".

Ante esto, Tejada explicó que no hay denuncias al respecto contra la mujer y que ella cumple con el régimen de visitas pautado para el padre, por lo que no tiene pruebas que hasta el momento puedan dar indicios de que las hijas no deban permanecer en la casa materna.