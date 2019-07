Abandonados. Los perros se acercan a los vecinos cuando les llevan comida, pero no dejan que los acaricien. Cuando alguien intenta agarrarlos se defienden ladrando.



Se esconden cuando sienten ruidos extraños. Sólo se acercan cuando alguien les lleva comida, pero no dejan que los acaricien y ladran enojadísimos si alguien intenta atraparlos. Incluso, dicen que mordieron a un vecino que quiso rescatarlos. Así sobreviven dos perros que fueron abandonados en el patio de una casa, luego de que las dueñas se fueran. "Mi vecino y yo -cuyas casas limitan con el patio donde viven los perros- les damos de comer. Muchas veces nos cruzamos a tratar de sacarlos, pero no nos dejan. Están extremadamente flacos", dijo Juan Manuel Espejo, uno de los vecinos que rescató a otros perros que estaban en la misma casa. Ahora, no saben qué hacer con los dos animales que quedaron encerrados, pues tienen miedo de que mueran. Por eso piden ayuda para poder rescatarlos.

Según los vecinos, la gente que vivía en esa casa, dos ancianas, se fueron hace más de 6 meses. "Dos o tres perros quedaron en el frente de la casa y otros en el patio. Primero sacamos a la calle a los que estaban en la parte de adelante y luego pudimos sacar dos del patio. A estos últimos los tengo dentro de mi casa", dijo Espejo y contó que ellos alimentan a todos los perros, incluso los que quedaron en la calle. Él y otros vecinos comentaron que hace poco más de un mes se sorprendieron al descubrir que no habían salvado a todos los animales. "Hace unas semanas se metieron a robar a la casa y rompieron la puerta del fondo y ahí nos dimos cuenta que había dos perros más. Son piel y hueso, eso que hace unos días les damos de comer sin parar", agregó y comentó que desde ese día intentaron numerosas veces sacar a los animales, pero no pudieron. "Pedimos que alguna protectora nos ayude a sacarlos. Los queremos dar en adopción. Parecen cachorros, pero no sabemos ni el sexo porque no podemos acercarnos. Son perros muy miedosos y eso los vuelve malos", agregó.