El Gobierno decidió adaptar la metodología de participación ciudadana al contexto de pandemia para poder continuar diseñando los planes estratégicos departamentales y el Ministerio de Hacienda resolvió que se usarán las TICs (tecnologías de información) para los debates de Albardón, Caucete, 9 de Julio y San Martín. El Gobierno de la provincia junto a la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) llevan a delante desde el 2016 un proceso de planificación estratégica donde la participación ciudadana del vecino es uno de los ejes fundamentales. Este proceso se vio afectado durante el 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia del covid19, que no permiten reuniones de muchas personas y utilización de elementos por ser transmisores del virus. "Desde el minuto cero, los planes estratégicos se van construyendo junto a los ciudadanos", dijo Fernando Guerrero, coordinador de los planes departamentales y miembro del Comité ejecutivo del Copesj, pero agregó que "la pandemia, nos obligó a innovar en la metodología que estábamos utilizando ya que propiciaba reuniones presenciales, para efectivizar los diálogos y búsqueda de los consensos tan necesarios cuando se planifica al mediano y largo plazo". Hoy, no es posible realizar reuniones con varias personas y por ello no se pueden propiciar los foros ciudadanos que eran instancias de más de 100 personas que durante cuatro horas analizaban el diagnóstico departamental y proponían proyectos y manifestaban sus deseos y expectativas de cómo vivir de cara al futuro. Por ello el equipo de Copesj y UIM reemplazaron dichas actividades con herramientas virtuales de participación que se complementarán con encuentros presenciales más reducidos, donde participan referentes de los diferentes sectores socioeconómicos de cada departamento; por ejemplo, los referentes del área de la salud, educación, comercio, producción, cultura, etc, etc , "quienes esperamos que se conviertan en multiplicadores bajo la premisa que nadie quede afuera de este proceso", explicó el funcionario. Los ciudadanos de cada departamento, recibirán por su celular y redes sociales de los municipios, la información de los puntos centrales que surgieron del primer avance de diagnóstico a través de mensajes claros como disparadores para que el ciudadano pueda realizar su aporte a través de un formulario digital de fácil acceso. Esto también posibilitará al equipo de planificación detectar los posibles proyectos que conduzcan al modelo de departamento deseado por los propios ciudadanos. La ministra de Hacienda; Marisa López, destacó la importancia de la decisión política de planificar junto a los departamentos con una mirada de mediano y largo plazo, y así también manifestó la importancia de la participación de los ciudadanos en la construcción de ese futuro que es el de todos los sanjuaninos.