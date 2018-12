Empoderadas. Las trabajadoras del Poder Judicial recibieron respuesta a su convocatoria dentro y fuera de la institución para sumarse a la lucha contra la desigualdad y la violencia de género.

Motivadas por replicar en San Juan la foto que se realizaba en los tribunales de otras jurisdicciones, con el porteño de Comodoro Py a la cabeza, mujeres que trabajan en el Poder Judicial local se sumaron a la nueva gran ola nacional de manifestaciones contra la violencia de género, que surgió tras la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes.

Porque la manifestación realizada ayer al mediodía, que contó con el apoyo de diferentes agrupaciones feministas de la provincia y en la que dos juezas se sumaron -Margarita y María Julia Camus-, fue un día después de la marcha que se realizó en la Plaza 25 de Mayo y previa a otra ocurrida por la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales. En tanto, ya se anuncian dos para la próxima semana: el miércoles a las 12 en el Hospital Rawson y el jueves a las 13 en el Centro Cívico.

Además de una frecuencia de manifestaciones prácticamente sin antecedentes, otra característica es que no existe una conducción o mesa coordinadora que vaya ejecutando un plan integral. Las militantes organizadas afirman sentirse gratamente sorprendidas porque consideran que el denominador común en estas denuncias de la desigualdad de género es que surgen espontáneamente.

"Esto es histórico y más en el ámbito judicial que es bien patriarcal. Es la primera vez que surge espontáneamente de las trabajadoras judiciales, nos sentimos empoderadas y contentas", sintetizó Iris Atencio.

En tanto que Gabriela Blanco señaló que la idea de hacer la foto "cayó tan bien y vinieron tantas compañeras de otras reparticiones, que tuvimos que hacer dos veces la foto".

Con la intención de instalar en la agenda pública las consecuencias de la violencia de género, incentivando a las víctimas a denunciar para modificar el presente, también llevaron su apoyo diferentes agrupaciones que conforman el abanico del movimiento feminista local: "Ni Una Menos", la ONG "Mujeres Sanjuaninas", Juristas Por Derechos Humanos e Igualdad de Género, Recope y ATTA, entre otros. Y aprovechando la cobertura de los medios de comunicación también se realizaron denuncias públicas, como las hojas que se fueron pegando en las paredes con causas de violencia de género sin detenidos o las entrevistas que dio Mónica Bustos, quien se acercó para denunciar el miedo que tiene porque quedó en libertad su agresor.

>> Capacitación

La Corte de Justicia asesoró sobre violencia de género en Astica y en Villa San Agustín, Valle Fértil. Se dictó un taller sobre Violencia Doméstica a través de la Oficina de la Mujer, con una capacitación práctica encabezada por la coordinadora Carolina Vallejos y la jueza de Paz de Rawson, Daniela Bustos Laspina.

Participaron unas 140 personas, entre vecinos, policías, docentes y agentes sanitarios.

"El No es No; el Yo Puedo y el Basta son nuestra obligación como mujer. Nuestra manera no es con la violencia sino con la solidaridad y el compromiso. Gracias también a los varones por estar aquí y por entender que la violencia es un problema social", dijo la cortista Adriana García Nieto en el cierre de la jornada.





Frente a Frente

ADOLFO CABALLERO Excortista

A veces, esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso.

Darthés socialmente ya está condenado pero me parece que es apresurado, es injusto. Hay que sufrir la condena de algo que uno no cometió simplemente porque la mayoría lo dice. Hay que ponerse un poquito en el lugar del otro. Hay que brindar la posibilidad de la legítima defensa.

GUILLERMO DE SANCTIS Cortista

Esa opinión es fuera de foco, se queda en el anecdotario, cae en el morbo y se desenfoca en el fondo. No representa la opinión de la Justicia de San Juan. Desacertada en todo sentido