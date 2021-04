Ayer en la mañana un escándalo sacudió la escuela de Enología. Integrantes de la Asociación Cooperadora de la escuela denunciaron públicamente una serie de irregularidades que incluye la supuesta desaparición de la producción de vinos, dulces y conservas, entre otras cosas, que hicieron los alumnos durante 2019. Los referentes de este grupo, que representa a los padres de los estudiantes, dijeron que se cansaron de pedir explicaciones al director de la escuela sobre esta situación y que ante la negativa de respuesta decidieron hacer público el problema. Desde la otra vereda, el director del establecimiento, Sergio Montero, dijo que irá a la Justicia y denunciará a estos padres por injurias. "La cooperadora es la que vendió esos productos y quién debe decir dónde está el dinero", agregó Montero. Mientras que desde el Ministerio de Educación dijeron que abrieron un sumario contra el director y que investigarán la situación. Este escándalo se suma a otros que tuvo la escuela en los últimos años (ver aparte).

Ayer en la mañana, en una conferencia de prensa, Verónica Zócolli, presidenta de la Comisión

Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Fruticultura y Enología, y María Eugenia Ibaceta, vicepresidenta de esta institución, comentaron su versión de los hechos. Dijeron que presentaron una carta al gobernador Sergio Uñac, porque se cansaron de esperar la intervención de parte de la escuela, y al ministerio de Educación conducido por Felipe de Los Ríos. Contaron que esperan esta respuesta desde febrero pasado. Ellas denunciaron que el director de la escuela hace el cobro ilegal de inscripciones a alumnos ingresantes. Además, reclamaron por el supuesto mal manejo de las producciones obtenidas en algunos sectores de la escuela, la venta ilícita de estos productos y que "la producción anual de 2019 no se sabe dónde está". Según lo que explicaron se trata de más de 1.000 litros de aceite de oliva, kilos de dulces y conservas, más de 1.800 litros de vino blanco y más de 6.000 litros de vino tinto. "Calculamos que esto tiene un costo, a precio de 2019, de más de 1 millón de pesos. Ese dinero jamás pasó por la cooperadora y no se sabe dónde está", dijo Zócolli y comentó que este problema se desató porque ellos pidieron informes a la escuela sobre la producción y nunca se los entregaron. Según estas mamás esto no es todo, pues dijeron ante los medios locales que desde Educación y desde la escuela les pidieron que "hicieran borrón y cuenta nueva" y que empezaran el 2021 como si nada hubiera pasado, cosa que ellas dicen que no accedieron.

Ante esta posición, este medio también habló con las autoridades del Ministerio de Educación. El subdirector de Educación Secundaria y Formación Profesional, Jorge Luis Codorniu, comentó que ellos están investigando la situación, que abrieron un sumario y que buscarán a los responsables. Por otra parte, agregó que ellos nunca les dijeron a los papás que hicieran borrón y cuenta nueva y que sólo pidieron que el conflicto no afectara el normal inicio de clases.

Quien fue más allá con sus declaraciones y confrontó los dichos de las representantes de la cooperadora, fue el director de la escuela. Montero dijo que él llegará hasta la Justicia para limpiar su nombre y que tiene pruebas que muestran que la producción fue entregada a la cooperadora y que ellos la comercializaron. "No sabemos por qué citaron a la conferencia de prensa dentro de la escuela sin nuestra autorización. Además, tengo miles de testigos de que no hay mal manejo de la producción de la escuela y, lo poco que se produjo en 2019, fue a la cooperadora", dijo el directivo de la Enología y comentó que él comenzó ayer a hablar con un abogado porque denunciará penalmente esta situación. A la vez, resaltó que no sabe "de dónde sacaron" que la producción tiene un costo de más de 1 millón de pesos y contó que él pidió un informe a la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora y que nunca lo recibió. "Mañana -por hoy- me presento con mi abogado a Educación, porque tengo un sumario del cual no estaba informado. Además, tengo documentación que muestra que ellos recibieron la producción. El problema es que ellos pretenden mandar más que los directivos de la escuela", agregó Montero y resaltó que ellos no cobran inscripción y que sólo le pidieron a los alumnos 200 pesos para poder comprar los cuadernos de comunicación y otros elementos de estudio.

>> CRONOLOGÍA

Mayo de 2017

Alumnas de la escuela denunciaron por abuso a un profesor. En ese momento, el entonces director Oscar Oviedo dijo que el caso no era "muy grave", pero que igual había pedido la intervención.

Noviembre de 2018

Padres y alumnos se manifestaron porque supuestamente iban a llevar el Club Inca Huasi al terreno que se encuentra en calle 25 de Mayo, lugar donde los alumnos realizan olivicultura.

Marzo de 2019

La policía debió intervenir por la supuesta "usurpación" de la escuela. Después aclararon que máquinas de Vialidad Provincial ingresaron a la institución para realizar la limpieza.

Julio de 2020

La Escuela de Enología pidió el desalojo de una familia que vive desde la década del "60 en un terreno de la escuela. El director, Sergio Montero, dijo que cada vez se adueñan de más tierras.





>> PROTAGONISTAS

MARÍA EUGENIA IBACETA - Vicepresidenta de la cooperadora

"Queremos que devuelvan el dinero que corresponde o que paguen las consecuencias. Se están burlando de los alumnos que tanto trabajaron para poder tener esa producción, porque no se puede reinvertir ese dinero".

VERÓNICA ZOCOLLI - Presidenta de la cooperadora

"Los productos jamás pasaron por la cooperadora. Nosotros también tenemos pruebas de que no nos dieron respuestas. Tenemos mensajes de texto y audios en los que nos dicen que hagamos borrón y cuenta nueva".

SERGIO MONTERO - Director Escuela de Enología

"Llevo 33 años en la escuela y nunca me quedé con un peso. La escuela nunca podría producir más de 1 millón de pesos porque somos una establecimiento educativo y didáctico. Tengo documentación de todo lo producido".