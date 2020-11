La noticia fue "el" tema de la mañana de ayer. El festejo de cumpleaños de Jorge Pascual Recabarren, figura del ambiente artístico local, terminó con 24 aprehendidos, entre ellos un hombre con pedido de captura y un funcionario del Ministerio de Turismo que luego presentó la renuncia a su cargo.

Recabarren, quien es más conocido en el ambiente del folclore por Jorge Darío Bence, celebró sus 90 años en una parrillada ubicada en el departamento Santa Lucía. Un llamado anónimo al 911 sobre las 3 de la mañana terminó con la intervención de la Policía y 24 detenidos que terminaron en la Comisaría 5ta y que serán juzgados en Flagrancia por violaciones a la normativa vigente en pandemia.

La polémica se generó porque en el listado de demorados que dio a conocer la Policía de San Juan se encontraban, además, Lucas Pringles, el coordinador de Producciones Artísticas del Ministerio de Turismo y Cultura, quien sobre las 14 horas hizo un descargo reconociendo su error, pidiendo disculpas y presentando la renuncia a su cargo, la que fue aceptada por la ministra Claudia Grynszpan.

Otro punto polémico fue que entre los asistentes a la fiesta se encontraba también Marcelo Raúl Antuña, un hombre que tenía pedido de captura por falsificar documentos de un vehículo. Según informaron, sobre Antuña pesa un pedido de captura por una causa de falsificación de documentación iniciada en 2013, pero, además, desde 2001 a 2011, el hombre acumuló antecedentes por estafas reiteradas, defraudaciones y lesiones culposas.

Uno de los locutores de la Fiesta Nacional del Sol, Jorge Pascual Recabarren, manifestó su malestar después de que varios portales digitales lo hayan señalado como uno de los implicados en la celebración de 90 años de su padre. "No soy yo el detenido, no soy el de la lista, es mi padre, que en su documento figura como Jorge Pascual Recabarren, más allá de que sea conocido como Jorge Darío Bence", explicó el locutor, y agregó: "Yo no estuve en el festejo y todavía no sé qué fue lo que pasó. Me invitaron a la celebración pero terminé muy tarde de trabajar y finalmente decidí no ir, me estoy cuidando de no asistir a estos encuentros".

Por su parte, el fiscal coordinador de Flagrancia, Iván Grassi, expresó que mientras piden turno para la audiencia (ver aparte) seguirán recolectando pruebas. El fiscal expresó que un llamado al 911 fue el que alertó de la fiesta en el local en cuestión. La parrillada de Santa Lucía, que funciona al aire libre, había sido contratada especialmente para la celebración pero después del horario permitido que rige hasta la 1 de la mañana, los presentes se habían dirigido al salón interno para continuar la velada y fue en ese momento cuando llegó la Policía, pasadas las 3.20 de la madrugada, según relató ayer un fiscal a cargo de la investigación.

El Teatro Municipal otra vez será el escenario

Tal como pasó con la fiesta VIP de Santa Lucía, será el Teatro Municipal el sitio donde se desarrollará el juicio de Flagrancia por la celebración en la parrillada. Grassi explicó que una vez reunidas todas las pruebas, pedirán la audiencia y que la fecha dependerá de la agenda disponible que tenga el Teatro. Además aclaró que al local no le cabe ninguna clausura ni sanción, pues había sido contratado especialmente para el evento, entonces será su dueño quien afrontará el juicio como los otros 23 implicados.