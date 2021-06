Los que tienen más años deben recordar el furor que causó el Tamagotchi, en los años "90. Más tarde, hubo otros juegos o juguetes que también revolucionaron al mundo, como Candy Crush, el Pokémon Go o el Spinner. Ahora, alrededor del mundo el juguete del momento es el Pop It; y los chicos de San Juan no están ajenos a esta moda que surgió gracias a distintos videos de Tiktok. Desde jugueterías, importadoras y locales donde venden accesorios, dijeron que se trata del "juguete del momento" y el "más demandado". Incluso, algunos comentaron que cuando reciben los Pop It, se les agotan casi de inmediato. Este juguete nació supuestamente como una herramienta para controlar el estrés.



Seguramente la mayoría de las personas, en algún momento de su vida, se vieron atraídas por el film alveolar, popularmente conocido como las bolsas con burbujas. Hacerlas estallar puede resultar placentero, divertido y relajante. Esto mismo es lo que hacen los chicos al jugar con el Pop It, que es un objeto de silicona con burbujas que explotan al pasar de una cara a la otra del juguete. Se puede jugar una y otra vez, al voltearlo. Y si bien puede ser usado para combatir la ansiedad y el estrés y, por otro lado, pueden utilizarlo los niños a partir de tres años para ayudar a la estimulación sensorial, desde los locales sanjuaninos donde lo venden dijeron que la mayoría de las personas que lo compran lo hacen para que los chicos se entretengan y porque está de moda.



El furor por los Pop It comenzó a fines de abril y en San Juan por momento es casi una odisea conseguirlos. "Los precios varían dependiendo si son nacionales o importados. Nosotros en este momento nos quedamos sin stock y estamos esperando una encomienda", comentaron desde la juguetería Santa La Imaginación. Mientras que desde otros locales dijeron que los Pop It cuestan entre los $400 y los $1.100.

Opinion

"Sirve, pero su impacto terminará reduciéndose"

Por

Gabriel Martínez

Psicólogo

sanjuanino

"Este juguete que está tan de moda, se trata de un juguete que es como una extensión de los botones anti estrés u otros que aparecieron a lo largo de los años para controlar la ansiedad y que generalmente se usaban para adultos. Si bien sirven para ese fin, tienen un determinado tiempo de vida útil. Sobre todo, cuando lo usan los niños.



Al igual que todos los juguetes el Pop It sirve mientras el niño está dentro de lo que en la psicología llamamos el Estado de Novedad. Esto es el entusiasmo que genera un producto nuevo. Sin embargo, cuando algo se vuelve conocido empieza a perder ese efecto. Es decir, sirve, pero su impacto



terminará reduciéndose. Lo mismo pasó con el spinner, por ejemplo, que después de 4 meses de que fuera furor lo empezaron a olvidar. Cuando la moda deje de tener injerencia, este juguete dejará de tener importancia. Es decir, son soluciones paliativas para el estrés o la ansiedad. No pueden competir con otras cuestiones que sí son rutinarias como hacer un deporte o una actividad cultural. Eso también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad en los chicos.



Hoy en día, la ansiedad es muy común en el contexto de la pandemia. La incertidumbre y la inestabilidad que viven los niños que no saben si tienen clases virtuales o presenciales, si tienen guías o tareas escolares, si tienen o no prueba, los lleva a no tener rutinas. Esto sumado a la baja calidad de sociabilización que tienen. Entonces, este juguete puede ayudar, pero no lo hará por un largo tiempo".

Distintas formas. Las de Among Us y los unicornios son unas de las formas más elegidas por los chicos. Además, dijeron que los Pop It multicolores también son muy demandados.

Si bien este juguete es pequeño y lo ofrecen como ideal para llevar a todos lados, viene de diferentes formas y colores. "Nosotros comenzamos a venderlos en abril y aún son un furor. Sin dudas, es el juguete de moda del momento. Tienen distintas formas y hay algunas más buscadas que otras", dijo Flavia Aguirre, de Mundo Barrilete y, al igual que ella, Martha Díaz de Accesorios Juana comentó que las formas más vendida son las de Among Us y los unicornios. "Prefieren, además, los Pop It que son multicolores", agregó Díaz, mientras que desde otros locales dijeron que vienen hexagonales, con forma de piezas de rompecabezas, circulares, como dinosaurios y de muchas formas más.

"Esta mañana vendimos el último que teníamos y recién la semana próxima recibimos más. Los buscan para chicos de todas las edades, más o menos desde los 12", comentó Cecilia Maradona, de regalaría Ronda. Mientras que Antonella Sabattini, de Diversa Mayorista, contó que en este momento ellos sólo tienen disponibles con formas circulares y que los clientes les comentan que los llevan para chicos desde los 5 años. A la vez, dijeron que muchos de los adultos que van a comprar este juguete admiten que a ellos también les llama la atención el Pop It.

Si bien desde los locales comerciales dijeron que el Pop It se vende porque es una moda, más que por su fin terapéutico, algunos especialistas locales dijeron que el juguete sí puede servir para controlar el estrés o la ansiedad. "Lo uso mucho en el consultorio, en chicos que están muy desorganizados o no se pueden concentrar en una actividad determinada. Mientras estamos haciendo alguna actividad les propongo que vayan apretando las burbujas. Se copan los chicos y me parece efectivo. Incluso, a algunos niños se los regalé porque está muy bueno", dijo Federico García, psicopedagogo, mientras que Gabriel Martínez, que es psicólogo, contó que puede servir para controlar la ansiedad, pero sólo por un breve periodo (ver pág. 12).

Un "figdet toy"



Los Pop It se encuentran dentro de los "figdet toys". Se trata de aquellos juguetes que han sido ideados para ayudar a mejorar la atención y para reducir la ansiedad y el estrés. Según los especialistas algunos incluso están diseñados para personas con trastornos mentales.

Para que un juego pueda ser considerado fidget toy, debe cumplir algunas de las siguientes características: ser manejable, poderse llevar a cualquier lugar, no tener que depender de ninguna fuente de energía para poder jugar con ellos y que sea visualmente atractivo, entre otras características.