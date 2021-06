El próximo domingo 20 de junio, además de conmemorarse el Día de la Bandera, también se celebrará el Día del Padre. Como en esta fecha tal especial mucha gente concurre a los cementerios para llevarles flores a los papás que ya no están, se planificó cómo se trabajará durante esa jornada, extremando los cuidados para evitar contagios de covid-19. En este contexto, muchos cementerios abrirán de corrido y de manera excepcional (actualmente no reciben visitas y sólo se realizan inhumaciones), la mayoría hasta las 18, que es cuando comienza la restricción de circulación; además, en algunos tomarán medidas de prevención extra como restringir la cantidad de personas que ingresan o que su permanencia en el lugar no supere los 15 minutos, mientras que en otros se habilitará las visitas por cuatro días para evitar aglomeraciones. En otros casos, como en el cementerio de Las Chacritas, en 9 de Julio, aún no se decidió la apertura al público para el próximo domingo, porque dijeron esperar que el Gobierno anuncie algunas medidas de cuidado para esa fecha.

En todos los casos se exigirá el uso de barbijo y mantener el distanciamiento, dos de las medidas más efectivas para prevenir el contagio. También apelarán a la conciencia de la población, pidiendo respetar todas estas normas y evitar, en lo posible, no llevar a los adultos mayores para no exponerlos, ya que pertenecen al grupo de riesgo, pese a que la mayoría ya recibió al menos una dosis de la vacuna.

A continuación, los horarios y el régimen con que trabajarán algunos de los cementerios municipales de la provincia durante el próximo fin de semana.

* Capital. Abrirá únicamente el día domingo. El horario de visita habilitado será de 8 a 17,30. Al ingreso se tomará la temperatura y se sanitizará las manos a todos los visitantes. En el interior, personal municipal controlará que se mantenga el distanciamiento y se use el cubreboca.

* Angaco. El cementerio permanecerá abierto al público por cuatro días consecutivos. Será desde hoy y hasta el próximo lunes para que la gente tenga más posibilidades de asistir sin miedo a las aglomeraciones. El horario de visita para los cuatro días será de 8 a 18, y también con ingreso restringido. Por vez sólo podrá ingresar el 30% del cupo. De esta manera habrá recambios cada 30 minutos para que más gente pueda ingresar. Todo estará bajo el control de personal municipal que también hará control de temperatura al ingreso.

* Rawson. Se permitirán las visitas sólo el próximo domingo en horario de 9 a 18. Además de las medidas protocolares generales, se restringirá el ingreso de la gente. Por vez sólo podrán ingresar tres familias y permanecer por 15 minutos dentro del cementerio. Tras ese tiempo ingresarán tres familias más.

* Pocito. Excepcionalmente abrirá el próximo domingo. El horario de visita será de 8 a 18. En el ingreso se hará control de temperatura y sanitización de manos. Dentro del predio, personal municipal controlará que se mantenga el distanciamiento.

* Albardón. Se podrá visitar a los difuntos mañana y el domingo. El horario de visita en ambos días será de 9 a 17. Al ingreso se controlará la temperatura y sanitizará las manos. No se permitirá el ingreso a quienes no usen cubreboca.

* Zonda. El horario de visita para el domingo que viene será de 8 a 18. En el ingreso se le tomará la temperatura a la gente y se le sanitizará las manos. Sólo podrán ingresar quienes usen cubreboca. Los visitantes deberán mantener el distanciamiento mientras esperan ingresar.

* Ullum. La apertura será mañana y el domingo, en horario desdoblado. Se podrá ingresar al cementerio de 8 a 12 y de 14 a 18, durante ambas jornadas. Se controlará el uso de barbijo y que se mantenga el distanciamiento.