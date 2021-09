Se despertaron y se encontraron con las calles totalmente anegadas por el agua. Y si bien no se sorprendieron, porque esto les sucede de manera habitual, no pudieron contener el enojo que la situación les generó. Los vecinos de los barrios Conjunto 8, Conjunto 11 y San José reclamaron ayer porque están hartos de que se les inunden las calles, y que no puedan circular por la cantidad de agua. Ante esta situación, desde el Departamento de Hidráulica dijeron que tanto la inundación de ayer como las anteriores fueron producto de hechos vandálicos. Oscar Coria, director de Hidráulica, dijo que hasta hicieron una denuncia en la Policía y que empezarán a trabajar para detener esta situación. Estos barrios están ubicados en calle Doctor Ortega (Superiora) entre Meglioli y Rastreador Calívar, en el departamento Rawson.

"No es la primera vez que nos inundamos de esta manera. Esto es algo que pasa históricamente y ya estamos cansados. El año pasado me caí de la moto, me quebré el brazo y mi hijo se lastimó. Todo por el agua que había inundado las calles", dijo Paola Valdés, una vecina del Conjunto 8. Al igual que ella, un grupo de personas que viven en los tres barrios afectados comentaron que están indignados porque la situación no cesa y cada vez es más frecuente. "Esta mañana la gente salía en moto a trabajar y se mojaba mucho. Hubo niños que subieron al colectivo en ojotas y con las zapatillas en la mano para evitar llegar a la escuela con los pies mojados", agregó Francisca Trigo, otra vecina.

Además de verse afectados por la inundación y por el hecho de que no pueden circular tranquilos, los vecinos se mostraron enojados por la cantidad de agua que se perdió por el desborde del canal. "Estamos en una crisis hídrica histórica. Nos piden que cuidemos el agua y no la desaprovechemos y acá se perdieron miles y miles de litros", agregó Julio Bustos, otro vecino del barrio quien dijo que los canales están sucios. Ante este panorama, el director de Hidráulica dijo que las inundaciones fueron causadas por dos hechos vandálicos. Por un lado, comentó que el desborde de ayer fue un hecho que se produjo porque "violentaron" la compuerta que une el canal Céspedes con el canal que va por calle Doctor Ortega (desde Calívar al Este) y que pasa por los barrios. "La compuerta de esa zona tiene una altura de 3 centímetros para que pase la cantidad que el canal puede llevar, pero fue levantada y llevada a 50 centímetros de altura. Entonces se produjo un desborde inmediato. El canal Céspedes lleva mucha agua", dijo el funcionario y comentó que sospechan que eso fue producido por regantes que buscaban tener más agua.

Sobre las inundaciones anteriores, dijo que fueron causadas por falta de limpieza y porque el lugar siempre tiene agua, en ocasiones de más, por otro hecho ilegal. "Tenemos pendiente la limpieza del ramo 7 y 8 del canal -que va por Dr. Ortega- porque siempre están con agua, por más que nosotros la cortemos. Hace tiempo que nos pasaba que el lugar tenía un caudal que no sabíamos de dónde provenía. Hace unos días descubrimos que viene del colector Pocito viejo, que es un dren que sale desde la planta potabilizadora de OSSE de Marquesado y que fue desviado, intencionalmente, para que el canal tenga agua de manera permanente", explicó Coria y dijo que comenzaron a trabajar para cerrar la conexión del colector con el canal, para secarlo y poder hacer la monda.

"Se trata de dos hechos vandálicos que pensamos que son realizados por regantes que buscan tener agua en todo momento. Lo de hoy -por ayer- fue desmesurado. Alguien con poco criterio, quiso agua para su propiedad y produjo un daño grande. Se trata de un daño contra la propiedad del Estado y es por esto, que hemos hecho una denuncia en la Policía", agregó el funcionario y comentó que esta semana comenzarán con la limpieza de este canal para evitar nuevas inundaciones.



> PROTAGONISTAS

PATRICIA LARA - Vecina

"Cada vez que el canal lleva agua, nosotros nos inundamos. Desde las empresas de colectivos que pasan por los barrios nos dijeron que no quieren pasar más porque las calles están destruidas por el agua que se acumula con las inundaciones".

KAREN TEJADA - Vecina

"A lo largo de casi 3 kilómetros el canal se fue desbordando e inundando las calles, pero nosotros somos los más afectados porque nuestras calles son de tierra. Los autos hasta se quedan enterrados. Queremos una solución a este problema".