Por la época de estación, y los problemas logísticos en diferentes provincias a causa de la pandemia que afectan el abastecimiento a San Juan; los precios de verduras y frutas están sufriendo bruscas variaciones de precios según el origen de las mismas en las últimas semanas en las ferias provinciales. Los productos que vienen de otras provincias -ya sea de Mendoza, el norte argentino o la zona mesopotámica- sufrieron alzas de hasta el 67% en sus valores en los últimos diez días. En cambio la producción local de hortalizas que aun es muy pobre sigue barata, incluso con algunas disminuciones de hasta el 20% en los precios, según informaron puesteros del Mercado Concentrador de Rawson y en el Mercado de Abasto y Feria Municipal de la Capital. Ayer en la feria capitalina, Sergio Moran contó que entre lo que más se encareció últimamente está la palta, cuyo precio por kilo pasó de $300 a $500 en sólo 10 días, es decir, un 67%. La fruta no se queda atrás y la naranja de ombligo, cuyo cajón se conseguía a $900, ahora está en $1.100, un 22% más. ""La vendíamos en $70 el kilo y ahora yo la vendo a $80", dijo Moran, explicando un aumento del 15% al público en la última semana. La manzana está dentro de las más caras: ayer se vendía hasta $150 el kilo, es decir, un 50% por encima de los $100 de hace 10 días. Otros cítricos y verduras de otras provincias reflejan aumentos de entre el 20 y 30%. Entre los que han tenido una leve baja (pero aun siguen muy caros) están los tomates. En la feria de Capital el cajón de perita estaba ayer a $1.350 y el platense a $1.400, un 20% menos que hace una semana. Al público pasó de $150 a $120 el redondo y a $100 el perita. El kilo de papa estaba en la mayoría de los puestos a $25.

Juan Carlos Gimenez, presidente de la Sociedad de Chacareros, en el mercado concentrador de Rawson, explicó que se ha acentuado en esta época que hay días que no ingresan normalmente lo camiones que vienen de otras provincias, se producen faltantes y hay subas de precios. ""Es por días, ocurre cuando intensifican las barreras por la pandemia en alguna provincia y entonces la carga se demora", dijo. Agregó que en estos momentos el mayor volumen de verdura y fruta viene de afuera por la estacionalidad, y que en San Juan en esta época solo hay lechugas, cebollitas de verdeo, brócoli, habas, acelgas, remolacha y alcaucil, que son los que están más baratos. Fabio Valdivia, otro puestero que trae verdura de afuera al mercado de Rawson, coincidió en los inconvenientes que tienen los camiones para pasar en diferentes jurisdicciones, que tienen diferentes protocolos según su situación sanitaria. ""San Juan es la más estricta con los ingresos de camiones y hasta la semana pasada estabamos muy mal, eso ha influido en algunos precios", señaló. ""Esto es oferta y demanda", agregó Valdivia y explicó por qué se produce la variación de los precios: ""Un lunes carga todo el mundo tomate en Mendoza y puede costar $400, pero si hay demoras en llegar la carga ese tomate sube a $1.000 porque no hay. Al otro día entran camiones y pasan a valer $600, y si no se vende, vuelve a bajar a $400", indicó. En ese mercado sanjuanino ayer el cajón de tomate de 20 kilos rondaba entre $1.000 y $1.500, la bolsa de papa de 20 kilos estaba a $350 y la caja de banana ecuatoriana de 24 kilos costaba $1.200. La mandarina oscilaba entre $1.300 y $1.500 la bolsa, la naranja estaba a $700 la bolsa, y la manzana se conseguía desde $800 hasta a $2.500 la caja, según su origen y calidad, siendo las más cara la del sur. En ambas ferias indicaron que el consumo crece mucho en las cuarentenas, pero luego se normalizó.

MALESTAR EN CAPITAL

Los feriantes de la capital están enojados porque luego de la apertura tras las cuarentena, las autoridades no han abierto al público las puertas que comunican la zona de carnicerías con la de las verdulerías, y dicen que pierden muchas ventas. Las personas que quieren ingresar a la feria deben rodear la manzana y dirigirse al único ingreso ubicado en calle Buenaventura Luna. También denuncian que cierran antes de horario las puertas.