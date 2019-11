Fatal. El pasado 12 de octubre se produjo otro siniestro vial en Angaco. Un hombre falleció tras perder el control del auto que conducía y estrellarse contra un árbol.



En Angaco no sólo ocurren unos 30 siniestros viales por año, sino que en cada uno hay en promedio 5 personas involucradas, algunas con consecuencias fatales. Así lo dijo Marianela Antúnez, agente sanitario del centro de Salud de Las Tapias, que organiza una bicicleteada en familia para concientizar a los vecinos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y de usar los elementos de seguridad necesarios para prevenir este tipo de hechos. Se realizará a fines de mes con el sorteo de chalecos reflectivos.

Antúnez dijo que entre el centro sanitario y el Hospital de Angaco, atienden por semana a un promedio de 3 heridos en siniestros viales. Y que teniendo en cuenta que al año ocurren unos 30, la media de heridos asciende a casi 5 en cada accidente. Una cifra que preocupa. "Este es un saldo que nos preocupa y que venimos observando en estos dos últimos años. Esto se debe principalmente a que la mayoría de los accidentes son protagonizados por motos en las que viajan más de 3 personas en cada una. Una vez atendimos en el centro de salud a un matrimonio y a sus tres hijos tras sufrir un accidente. Los 5 iban en la misma moto", dijo Antúnez.

La mujer sostuvo que la cantidad de siniestros viales y de heridos preocupa, porque Angaco es un departamento rural y con "aún" poco tránsito. Agregó que la principal causa de estos hechos es manejar a alta velocidad o alcoholizado, entre otras "irresponsabilidades". "En el centro hemos atendido a chicos de 12 y 13 años con diferentes heridas tras caerse o chocar con la moto. No tienen edad suficiente para manejar estos vehículos, pero parece que a los padres no les importa", dijo.

Para crear conciencia vial, el centro de salud de Las Tapias realizará a fin de este mes una bicicleteada familiar. El objetivo de esta movida es lograr que los vecinos se concienticen sobre el peligro de no respetar las normas de tránsito y de no usar los elementos de seguridad como casco, chaleco reflectivo y cinturón de seguridad. Esta actividad incluirá un pequeño taller de Educación Vial y finalizará con el sorteo de 6 chalecos reflectivos que donó Emicar, entre otros elementos. "Queremos que la gente se involucre en la prevención y que se dé cuenta de que si no se cambian algunas conductas peligrosas, estamos atentando contra la vida de todos", dijo Antúnez.

El itinerario

La "Bicicleteada comunitaria para prevenir accidentes de tránsito" será a fines de noviembre. Ya se determinó que partirá desde el centro de salud de Las Tapias y pasará por los clubes Royero, Colón, Santa Bárbara y Punta del Monte, para terminar en el Club Huarpe. Allí, con la presencia de agentes sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales, se hará un taller de Educación Vial y el sorteo de chalecos reflectivos.