Una fiesta. Bella Vista será el lugar donde mejor se verá el eclipse. Es por esto, que el Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Iglesia están organizando un evento similar al que hubo hace unos meses en la plaza del Bicentenario.

Iglesia está al tope con las reservas de hospedajes para los primeros días de julio próximo. Es que el eclipse solar que sucederá el segundo día de ese mes hizo que la plaza hotelera quedara insuficiente por la cantidad de gente que llegará desde distintas partes del mundo. Es por esto, que la Municipalidad de Iglesia comenzó a pedir a los vecinos de las diferentes localidades que alquilen sus viviendas particulares para que más personas puedan llegar al departamento. Enzo Paredes, director de Turismo de Iglesia, comentó que usaron los medios de comunicación locales para hacer este pedido. "Es algo que ya se hizo en otras oportunidades cuando hubo eventos de kitsurf o windsurf, y la plaza nos quedó chica. En esas oportunidades hubo personas que alquilaron sus casas y se fueron a lo de algún familiar", dijo el funcionario.



Se espera que Iglesia sea el lugar que concentre mayor cantidad de turistas para el eclipse solar, ya que este rincón sanjuanino será privilegiado. Será como una platea vip, pues el fenómeno sólo se repite en el mismo lugar cada 375 años aproximadamente. Estas características fueron las que hicieron que muchos turistas reservaran sus lugares desde hace un año y algunos hasta pagaran el total de la estadía para asegurarse el hospedaje. Desde la Municipalidad comentaron que en los últimos días recibieron numerosos pedidos de lugares para pernoctar y que eso los llevó a pedir las casas de familia. Dijeron que incluso están buscando dónde hospedar a un contingente de 40 personas que llegará de Buenos Aires.



"Pedimos una serie de requisitos para las personas que quieran poner en alquiler sus casas. Uno de los más importantes es que tengan sus viviendas en condiciones. Es por esto, que a medida de que se inscriben nosotros los visitamos para chequear la casa. Además, asesoramos a la gente sobre precios, ya que muchos no son prestadores y no están al tanto de esta información", explicó Paredes y dijo que el departamento entero se está preparando para este evento.



Por otra parte el funcionario comentó que hay prestadores que están trabajando de manera privada para acondicionar lugares para el acampe. "Nosotros les daremos el OK para recibir gente en carpa siempre y cuando brinden un buen servicio. Sobre todo pensando en el frío. Ellos quieren techar algunos sectores y brindar calefacción y agua caliente para que la gente que quiera acampar tenga una buena estadía", agregó.

Trabajo en conjunto

La Municipalidad de Iglesia se prepara para recibir de la mejor manera a los turistas. "Estamos trabajando con los artesanos y productores para que durante días previos al eclipse haya gente que venda pan, semitas y dulces típicos del departamento para recibir bien a los turistas. Incluso hay artesanos que están haciendo souvenires para que la gente se lleve del lugar", dijo Paredes.



Otros departamentos

Otros departamentos turísticos también tienen muchas reservas. Según los prestadores no se imaginaban que este fenómeno podía generar tanto. Algunos dijeron que están en contacto con prestadores de diferentes departamentos como Albardón, Ullum o Zonda para que también reciban turistas que se quedaron sin lugar en los mejores destinos para la observación del eclipse.