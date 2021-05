Por necesidad económica o para no perder el turno largamente esperado, ayer la gente se las rebuscó para sortear el paro total de colectivos y poder llegar al centro para cobrar o realizar trámites. Usar la bicicleta, agruparse para pagar un remís o esperar hasta que alguien los vaya a buscar, fueron algunas de las tácticas que pusieron en marcha los sanjuaninos para cumplir con su agenda. Héctor Maldonado, secretario general de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), dijo que el acatamiento a la medida de fuerza por 48 horas y en reclamo de mejoras salariales fue del 100% en la provincia.



Julia Cortés dijo que lo que le sobra es paciencia. Por eso no le preocupa tener que esperar más de tres horas para volver a su casa. Aun sabiendo que ayer no circularían los colectivos debido al paro, igual decidió ir al centro para no perder el turno en la Anses. La llevó su marido en auto y la pasaría a buscar cuando saliera de trabajar. "Mi marido me trajo a las 9 y me va a pasar a buscar como a las 13 cuando salga del trabajo. Por eso me senté en el bulevar, para entretenerme mirando a la gente pasar. Esperé como tres meses para conseguir un turno en la Anses y no lo iba a perder por nada del mundo", dijo la mujer, sentada en el bulevar de la Avenida Libertador.



La heladera de Ana María Ríos ya estaba vacía y no podía perder la posibilidad de cobrar la pensión que recibe. Es por eso que decidió hacer un gasto imprevisto que de seguro hará un hueco en su economía. Vive en Rawson y pagó 450 pesos de pasaje en remís hasta la Ciudad. "Tenía que cobrar sí o sí porque ya no me quedaba comida ni plata. Sé que voy a lamentar mucho el gasto de 900 pesos en remís, pero no tenía otra opción. Entiendo que el reclamo de los choferes de colectivos es justo, pero no se imaginan el daño que le provocan a la demás gente con un paro", dijo la mujer.



Felipe Gómez tuvo que pararse a la orilla de la vereda para retomar el aliento. Es que hace mucho tiempo que no anda en bicicleta y ayer tuvo que volver al ruedo. Es que debía retirar los medicamentos para la diabetes en una farmacia céntrica y no contaba con otro medio de transporte para llegar. "Menos mal que vivo en Concepción porque si viviera más lejos no hubiera podido llegar. Pedaleo por etapas porque no me dan más las piernas. En algún momento llegaré a mi casa", dijo el hombre.



Teresa Villegas llevaba 40 minutos en la parada de colectivo, aunque sabía que el servicio no estaba funcionando. En realidad estaba esperando el remís trucho que la llevó a ella y a otros vecinos de 9 de Julio hasta el centro. "Cuando nos enteramos del paro decidimos con unos vecinos buscar a este remisero que nos cobró 200 pesos por el viaje de ida y vuelta a cada uno. No tuvimos otra opción", dijo.



Pese al paro de colectivos registrado ayer, hubo bastante movimiento en el microcentro sanjuanino. Es que los trabajadores esenciales como las personas que tenían trámites que realizar, se las ingeniaron para trasladarse hasta la Ciudad a cumplir con sus obligaciones. De todos modos, se vio mucho menos gente que durante la mañana del miércoles pasado, durante el primer día hábil de la nueva cuarentena.