La pandemia sigue limitando algunas actividades y servicios en la provincia, pese a la recuperación de los rubros económicos. Este año, por protocolo, se redujo en un 36% el cupo en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), donde se les brinda atención integral a niños de entre 45 días de vida y 3 años y 11 meses, de manera gratuita.



La reducción de la oferta se debe a una cuestión de espacio físico y al respeto del distanciamiento obligatorio, y también al cierre de una de estas dependencias como otra medida por prevención. En este contexto, igual mañana se realizará el lanzamiento oficial del funcionamiento de estos centros.

Desde hace un par de días, los diferentes municipios comenzaron a promocionar en sus sitios web oficiales las inscripciones para los CDI y con un dato fundamental que por primera vez los padres deben tener en cuenta. Se trata del cupo limitado, cosa que nunca ocurrió antes de que comenzara la pandemia por coronavirus. Es que por protocolo, este año la oferta se verá reducida. Carlos Olivera, Director de Niñez, Adolescencia y Familia, dijo que en el 2019 asistieron a los CDI 1.731 chicos, mientras que en esta ocasión lo harán 1.150, es decir que el cupo se redujo en un 36% y unos 581 niños quedarán fuera de este servicio. "El ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, quiso que se brindara este servicio que es fundamental para muchas familias. Lamentablemente, por una cuestión de espacio físico y para respetar el distanciamiento y las demás normas de prevención, hubo que reducir el cupo en estos centros. Hay que tener en cuenta que se deben formar y organizar burbujas que limitan la cantidad de chicos que pueden asistir", sostuvo el funcionario.



Olivera agregó que de acuerdo a la superficie disponible que tenga cada CDI podrá tener entre 3 y 5 burbujas, y en cada una se podrá ubicar entre 3 y 4 chicos, según el espacio. Esta disposición es lo que obligó a reducir el cupo y a que menos niños puedan asistir a este tipo de guarderías. Aunque no fue el único motivo por el que se redujo la oferta.



Olivera también informó que, por prevención, este año no abrirá sus puertas el CDI que funcionaba en la Residencia de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón, en Rivadavia, donde asistían entre 10 y 15 chicos. Agregó que fue la propia directora del Exhogar de Ancianos quien solicitó el cierre de este centro, al menos durante el 2021. "La residencia es una de los pocos geriátricos del país que no tuvo aún ningún contagio de Covid-19, y su directora quiere que esta situación se mantenga. Por eso pidió el cierre del CDI que funcionaba en el edificio para evitar el tránsito de gente ajena los residentes y al personal y de esta manera proteger a los abuelos del virus", sostuvo el funcionario.



Los CDI integran el Plan Nacional de la Infancia y se inician en el 2009 en la provincia, con el objetivo de que haya al menos uno en cada departamento. Actualmente, aún con el cierre del centro del Exhogar de Ancianos, hay 43 centros funcionando en 18 departamentos. Santa Lucía es la única comuna que no cuenta con uno de estos espacios.



Según los datos oficiales, durante el año 2016 funcionaron 15 CDI en la provincia, conteniendo aproximadamente 600 niños, cubriendo la demanda de 9 departamentos. En 2017, abrieron 10 nuevos a los que asistieron 800 niños más. En 2018 aumentó el número de centros a 42, con una concurrencia aproximada de 1.500 niños. El crecimiento continuó en 2019, con 44 CDI brindando atención integral a 1.731 chicos.

Sólo 4 pacientes con respirador artificial

De acuerdo al parte diario del Ministerio de Salud Pública, ayer había sólo cuatro personas con asistencia respiratoria mecánica, de un total de 21 personas internadas en áreas críticas. Se trata de uno de los números más bajos desde el último trimestre de 2020. A su vez, subió la cantidad de nuevos casos detectados pues ayer hubo 64, por lo tanto el acumulado de contagios es de 21.136.



De todos ellos, hay 3.893 personas que en este momento se consideran casos activos, con 44 pacientes internados en total, en las diferentes áreas de Covid-19 (entre positivos y sospechosos) de hospitales y clínicas. Sin decesos ayer, los recuperados suman 16.806.