Hoy cumple 86 años y para él es nacer de nuevo. El fundamento: al menos por ahora deja atrás una vida de sufrimiento y carencias, gracias a la ayuda de desconocidos. Es Manuel Gutiérrez, el anciano que conmocionó a la opinión pública luego de que DIARIO DE CUYO publicara las fotos que mostraron el estado de salud calamitoso en el que estaba y la miseria en la que vivía en un rancho en Caucete. Desde que su caso salió a la luz, personas de diferentes departamentos se movilizaron para acercarle ayuda que, sumada a la oficial que incluyó la entrega de una casa del IPV y una cama ortopédica, le devolvieron la alegría y las ganas de vivir.

Ahora, hasta tiene ganas de salir a la calle a ver gente, cosa que antes no hacía porque le daba vergüenza mostrar sus llagas. Y fue la solidaridad de personas desconocidas lo que también contribuyó con este cambio. "Después que salieron las notas en DIARIO DE CUYO, muchas personas vinieron a la casa para traerle ayuda a mi tío y conocerlo. Realmente nos sorprendió la reacción de la gente. Hubo hasta señoras que se emocionaron al verlo porque les recordaba a sus padres. La verdad que no esperábamos tanta colaboración", dijo Ramón Cortés, su sobrino.

Desde Chimbas, Rawson, Capital y Rivadavia llegó gente a la casa de Manuel para llevarle ayuda, desde mercadería hasta ropa de cama. Esto fue lo que más conmovió al abuelo y le dio ánimo para seguir luchando por mejorar su calidad de vida. "Gracias a Dios ya vivimos dignamente y ni nos llovemos como en el rancho. Estoy muy contento y me siento acompañado por personas de buen corazón que ni siquiera me conocen. Dios me ha bendecido. Ya casi no me quedan llagas y tengo fuerzas para salir adelante", dijo Manuel, disfrutando de la comodidad de la cama ortopédica que la donó el municipio de Caucete para que pueda descansar cómodamente. Agregó que está ansioso por ver si hoy puede cumplir su sueño de cumpleaños, que es comer alitas de pollo, al menos, para celebrarlo. Y hay muchas posibilidades de que se haga realidad. Una familia de Chimbas que le llevó donaciones le prometió que volvería hoy con alitas de pollo para que almuerce y celebre llegar a los 86 años de vida.

Un pedido

La gente le donó mucha vestimenta y ropa de cama a Manuel Gutiérrez. Pero el abuelo no tiene dónde guardarla. Por eso pide en colaboración "un roperito" para poder guardarla y protegerla de la tierra. Si alguien quiere colaborar puede llamar al 2645130161.