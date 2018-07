Presentación. A mediados de mes, el municipio de Iglesia presentó a los profesionales que integran el Centro Interdisciplinario de Atención Terapéutica.





El mal comportamiento tanto de los chicos que asisten a las escuelas primarias como a las secundarias fue uno de los factores principales para que el municipio de Iglesia ponga en marcha el Centro Interdisciplinario Municipal de Atención Terapéutica (CIMAT) que recorrerá los diferentes distritos de este departamento para mediar en la solución de esta situación. El mismo está integrado por una psicopedagoga, una fonoaudióloga y una trabajadora social que brindarán atención gratuita a los alumnos y asesoramiento a docentes y padres.



Karina Cortés, a cargo de Acción Social de la Municipalidad de Iglesia, dijo que este centro nació a pedido de docentes y padres que "no saben cómo lidiar" con la mala conducta de los chicos. "No se han registrado casos de bullying o de mucha violencia, pero son comunes las peleas entre los chicos y la desobediencia a los padres y maestros, por eso decidimos formar este centro terapéutico para intervenir de manera profesional", dijo Cortés.



La funcionaria agregó que en Iglesia hasta ahora había una psicopedagoga dependiente del Ministerio de Educación para intervenir en estos casos. Pero que se jubiló y no llegó un reemplazo.



Los profesionales del centro recorrerán los 5 distritos departamentales con un cronograma de actividades que incluirá atención personalizada de alumnos y talleres para padres y docentes. "Este equipo no sólo abordará temas referidos a la escuela, sino también a algunas problemáticas sanitarias o sociales que afectan a los chicos en su desenvolvimiento escolar. Por eso incluye a una fonoaudióloga y a una trabajadora social", dijo Cortés.



La incorporación de chicos con discapacidad a las escuelas comunes también fue otra de las razones por las que se puso en marcha el CIMAT. Como es una actividad que comenzó a darse en los últimos dos años, ni los docentes ni los alumnos están del todo preparados para que la integración resulte exitosa. "La inclusión es algo nuevo para toda la comunidad educativa, por lo tanto necesitan asesoramiento de cómo abordar esta situación", dijo la funcionaria.



> Incorporación

La directora de Acción Social de Iglesia, Karina Cortés, dijo que en un par de meses se incorporará una psicóloga al CIMAT para brindar su servicio también en forma gratuita en todos los distritos del departamento.



> Las escuelas

Hay un total de 9 escuelas, entre primarias y secundarias, que funcionan en el departamento Iglesia, con la asistencia de unos 2.000 alumnos. Según Cortés, en todas se registraron casos de mal comportamiento.