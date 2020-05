Pese a la cuarentena, y apelando a muestreos a través de canales online o telefónico, que por primera vez se implementaron en lugar de la consulta presencial, el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) publicó ayer el Índice de Precios al Consumidor de San Juan (IPCSJ) del mes de abril 2020. Este registró un aumento del 1,9% con relación al mes anterior, acumulando en el primer cuatrimestre del año una suba de 10,9%. El incremento interanual se ubicó en 46,7%. Se observa que los mayores aumentos se dieron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,2%) y Restaurantes y hoteles (4,2%), mientras que Recreación y cultura (0,7%) y Bienes y servicios varios (0,3%) registraron las menores subas. En cambio bajaron Comunicaciones (-11,6%), debido a la suspensión de los aumentos de las tarifas de telefonía fija, que habían entrado en vigencia en meses previos. Los bienes registraron un incremento de 2,7% respecto al mes anterior, mientras que los servicios registraron una caída de 0,2%. Para hacer el relevamiento no presencial, el IIEE hizo consultas telefónica, por correo electrónico y online en aquellos negocios que permanecieron abiertos al público. En los que estuvieron cerrados pero ofertaron sus productos por canales digitales: los precios fueron relevados en forma online o telefónica. Una porción de negocios que estuvieron cerrados y no vendían por internet no fue relevada. Para el caso de las tarifas y otros ítems regulados por el Estado, se consideraron normalmente, según las resoluciones vigentes. Las distintas formas de relevamiento permitieron cubrir un 70% aproximadamente de la muestra original de informantes.