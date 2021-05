El Gobierno nacional eliminó el feriado puente del 24 de mayo. Lo decidió para desalentar el turismo y evitar que haya movimiento de gente en las distintas provincias. Ante esta medida, los prestadores sanjuaninos mostraron su preocupación y tristeza, pues tenían la esperanza puesta en el fin de semana extra largo, ya que tenían un alto porcentaje de reservas. Dijeron que esta medida les complica mucho la situación económica y que devolverán el dinero a las personas que ya depositaron para asegurarse un lugar.

Las autoridades sanjuaninas ya habían mostrado su intranquilidad por el fin de semana XL. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, dijo que le preocupaba el movimiento de turistas, pues luego de Semana Santa (el último fin de semana largo), la cantidad de casos positivos había crecido y temían que pasara lo mismo. De hecho, esta misma razón es la que aludieron las autoridades nacionales. Dijeron que buscan evitar que la gente se movilice por el fin de semana largo luego de lo que sucedió en Semana Santa, cuando más de 4,2 millones de personas viajaron por las distintas provincias. Ayer, cuando se dio a conocer esta noticia, medios nacionales dijeron que la idea del Gobierno es crear un fin de semana largo en agosto para reactivar el turismo, cuando la segunda ola haya pasado.

Esta decisión no fue bien vista por los prestadores locales, quienes esperaban, luego de un 1 de mayo donde prácticamente no hubo turistas, reactivar esta actividad. Hace unos días dijeron a DIARIO DE CUYO que tenían mucha expectativa puesta en este feriado y que se estaban preparando para recibir turistas para el fin de semana extra largo. Incluso, en ese momento Claudia Grynszpan, ministra de Turismo, dijo que estimaban que iba a ser un fin de semana muy productivo para el sector porque había muchas reservas, no sólo de sanjuaninos, sino de personas de otras provincias.

Valle Fértil era uno de los departamentos que más turistas esperaba. Muchos ya no tenían disponibilidad y ahora están inmersos en una gran incertidumbre. "La gente reprogramará para otra oportunidad, pero nosotros vamos a estar complicados. Estábamos esperanzados en levantar un poco y con esta decisión seguiremos galgueando", dijo Ester Videla, que tiene un complejo de cabañas y un hotel en este departamento. Desde Jáchal y Calingasta los prestadores se mostraron muy preocupados ante esta decisión. "Tendremos que devolver el dinero", dijo Carlos Moreira, del Complejo Las Carretas, de Barreal, mientras que Daniel Pérez, prestador de Jáchal, dijo que no sabe cómo hará para seguir subsistiendo. "Yo esperaba hasta gente de Córdoba y ahora tengo que empezar a devolver los depósitos. Estamos mal desde hace mucho tiempo y veíamos esta fecha como un aliciente, pero ahora salen con esto", agregó. Mientras que Alberto García, de cabañas Los Lazos, de Rodeo, comentó que él no recibió depósitos por las dudas que el turismo se suspendiera, pero que de igual manera esto lo afecta. "Venimos muy golpeados, esperemos que la medida tomada al menos sirva para mejorar el problema sanitario", concluyó.