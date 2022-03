En diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Lara, que busca prevenir accidentes con perros considerados potencialmente peligrosos. Esta normativa que entró en vigencia a principio del año pasado, indica "en sentido meramente enunciativo" una serie de razas que deben ser registradas, pero no da mayores detalles. Para evitar confusiones y para que las personas sepan si deben o no registrar a sus perros, la Secretaría de Ambiente trabajó para definir una serie de características y así saber si los perros son considerados o no potencialmente peligrosos. El tamaño del pecho, el peso y la capacidad de mordida son las principales variables, dijo Nicolás Espejo, director de Articulación, y comentó que la idea de estos parámetros es que sean incluidos los perros mestizos, pues la ley debe abarcar a todos estos animales.

Según lo que explicó Espejo, luego de que en febrero lanzaran la convocatoria de inscripción para el chipeo gratuito de los perros (la ley indica que los animales deben llevar un chip con los datos suyos y de su dueño), muchas personas se acercaron a consultar si su perro era o no considerado potencialmente peligroso. "Vimos que había muchas dudas y nos pusimos a trabajar con el equipo de veterinarios de Ambiente y pedimos opiniones al Colegio de Veterinarios para sentar las bases y definir parámetros sobre qué perros deben ser considerados potencialmente peligrosos, porque la ley sólo nombra algunas razas y da características, pero no muy detalladas", explicó el funcionario. En este sentido, dijo que definieron que los perros considerados PP son aquellos cuyo peso supera los 20 kilos y su pecho tiene un diámetro de 35 centímetros o más, sean o no de raza. Otro requisito es que midan al menos 20 cm de altura total, algo que prácticamente todos los perros tienen. "Animales con todas estas características juntas deben ingresar al registro, porque por su contextura física, mandibular y por el tamaño de su mordedura pueden causar mucho daño", agregó Espejo y dijo que desde que empezó el año ellos notaron que aumentaron las consultas.

De hecho, Espejo señaló que ya hay 1.100 perros registrados de manera voluntaria y que ellos ya iniciaron el proceso de registración y chipeo gratuito (ver aparte) en Capital y luego seguirán en el resto de las comunas de la provincia.

Ya le pusieron el chip gratuito a 90 animales en Capital

El lunes pasado, Ambiente comenzó con el chipeo gratuito de perros en Capital. Hasta ayer, 90 perros ya habían recibido su chip y habían sido registrados como la ley lo prevé. En toda la provincia 1.500 animales recibirán su chip gratuito. "La gente está cumpliendo con los turnos que otorgamos telefónicamente y se demoran menos de 30 segundos en la colocación del chip. Luego se van hasta con el carnet que certifica que están registrados", dijo Espejo y comentó que además de esta campaña comenzarán con charlas y capacitaciones en las uniones vecinales y los barrios para informar sobre tenencia responsable. Dijo que estas charlas se harán en el marco del mes del animal, que comienza en unos días.