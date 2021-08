La Cámara Nacional Electoral dispuso que está exenta de votar toda persona con "síntomas evidentes" o que sea un caso sospechoso de coronavirus, aunque recomendó que, si insiste en sufragar, las autoridades judiciales deberán determinar el mecanismo para garantizarle el derecho. En ese marco, el secretario Electoral del Juzgado Federal Nº1, Edgardo Benítez, explicó que si un ciudadano asiste en esa condición a la elección, le pedirán que se retire para que cuide su salud y la de los demás, dado que se encuentra eximido. Si aún así se "empecina", destacó que podrá ingresar al cuarto oscuro, como el resto de los votantes, extremando los cuidados sanitarios en cuanto a distanciamiento social. Eso sí, remarcó que labrarán un acta con los datos personales y del cuadro de salud, la que será enviada a sede penal, para su investigación y eventual sanción, si surgiera que contagió a otras personas.

La medida del tribunal nacional ha generado ruido, ya que, si bien garantiza el derecho constitucional a la emisión del voto de una persona infectada, hay quienes sostienen que tiene supremacía el derecho a la salud de la población, ante el peligro del contagio. En ese marco, Benítez resaltó que las personas enfermas de covid-19, contactos estrechos y casos sospechosos están exentos de sufragar, por lo que "no serán pasibles de una sanción". Así, explicó que en la página de la Cámara Nacional Electoral se va a publicar un formulario en el que los ciudadanos van a poder informar la situación de salud o de aislamiento en la que se encuentran.

De esa forma, el secretario Electoral manifestó que "apelo a la conciencia de los ciudadanos a que, si están en esa situación en el día de la elección, no se presenten, porque va a ser mucho más sano la no emisión del voto, justificada a través de la página, que concurriendo y poner en riesgo a toda la ciudadanía". Con respecto a la decisión del tribunal superior, el funcionario judicial indicó que "podría haber sido más contundente y más definitorio a la hora de decidir si una persona va a votar o no, si se llega a dar ese cuadro de situación".

La Cámara Nacional elaboró un protocolo sanitario de votación que bajó a los juzgados federales con competencia electoral de todo el país, cuya aplicación, en su totalidad o en parte, dependerá de las respectivas autoridades judiciales. Entre las recomendaciones se encuentra la de ventilar unos 15 minutos cada dos horas los establecimientos escolares y las aulas que funcionan como cuarto oscuro. La idea que perfila en el desarrollo del comicio en San Juan es mantener las aulas abiertas y que las puertas se cierren cuando el votante vaya a elegir sus candidatos, con el fin de no demorar el acto electoral, ya que, justamente, el protocolo apunta a que no haya aglomeraciones y que la votación sea rápida. Además, la Cámara dispuso la creación de la figura del facilitador sanitario, el cual será un integrante de las Fuerzas Armadas que tendrá la misión de velar por el tema sanitario.