Protesta. Los alumnos, sus papás y jóvenes del Centro de Estudiantes de la escuela cortaron las calles para pedir por las clases normales.



‘Queremos profesores‘, gritaron ayer los alumnos y sus papás en la puerta de la escuela Normal Sarmiento. Después, con carteles en las manos, cortaron el cruce de Alem y Libertador. Esto, porque desde que arrancó el ciclo lectivo 2017, los alumnos de 4to año no tienen clases en la mitad de las materias.



Ante esta protesta y una que hubo un día antes en la escuela, el director de Área de Educación Secundaria, Alejandro Romero, dijo que el problema será solucionado el lunes y que los alumnos no perderán más días de clases. A la vez, responsabilizó a la escuela por la ‘irregularidad en el proceso de reubicación‘ de docentes y dijo que buscarán quién fue el que se equivocó para sancionarlo. Este medio intentó hablar con las autoridades de la escuela, pero desde la regencia dijeron que no iban a atender.



Según los papás y los alumnos el problema se originó cuando comenzaron las clases. Desde ahí los chicos nunca tuvieron Sociales, Geografía, Biología, Química y Economía. Ellos hicieron reclamos a la escuela y aseguran que siempre había una respuesta para explicar la falta de docentes, pero que nunca se solucionó el problema. En este contexto decidieron hacer el corte de calles y el reclamo fuera de la escuela. Ayer, con carteles que los mismos alumnos hicieron en la puerta del establecimiento educativo, cortaron el tránsito en la esquina de Alem y Libertador. Esto, mientras dentro de la escuela hubo una reunión entre los directivos de la Normal Sarmiento y las autoridades de Educación. Al finalizar esa reunión, Romero explicó la situación y les llevó tranquilidad a los padres.



‘En primer lugar les pido disculpa a los padres y a los alumnos‘, dijo el funcionario y comentó que estaba muy enojado por la situación que se generó. A la vez resaltó que analizarán quién fue el responsable de que los alumnos estuvieran sin clases el primer trimestre. ‘Estamos analizando las irregularidades para deslindar responsabilidades y sancionar a quien tenga que ser, de la escuela. El Ministerio no estaba en conocimiento de las irregularidades. El error fue en el proceso de reubicación, que se hace con el equipo directivo y administrativo de la escuela‘, agregó y explicó que todos los espacios curriculares ya están cubiertos para que haya clases normalmente desde el lunes.



Por otra parte, y a raíz de la consulta de los padres, Romero explicó que los chicos recuperarán los contenidos que no recibieron, ya que se buscará la forma de que puedan ser evaluados y pasen de año con todos los conocimientos necesarios. ‘Se pidió a la escuela que presente un proyecto pedagógico de contenidos. Se entiende que hay un trimestre no dado, pero se van a priorizar contenidos para que tengan los necesarios para pasar al año siguiente‘, concluyó.

PROTAGONISTAS

Joaquín Cortez - Papá de un alumno



‘No pedimos que los chicos tengan el mejor edificio, sólo que tengan docentes que les den clases. Hay mucha burocracia en los trámites y desde la escuela siempre nos dijeron que los errores eran de otros, pero a nosotros no nos interesa quién fue el responsable, sino que los chicos aprendan. Mi hija nunca tuvo clases los viernes, por ejemplo‘.