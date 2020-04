Carteles. Algunos quiosqueros pusieron carteles para evitar que la gente se detenga a preguntar por los cigarrillos. Dijeron que es una de las cosas más demandadas.

La pandemia de coronavirus genera problemas en todo el mundo. Es que además de la crisis sanitaria hay desabastecimiento de algunos productos. Si bien en un primer momento sólo faltaron productos que tienen que ver con el cuidado de la salud, como el alcohol en gel, ahora hay faltante de otras cosas, que aunque no son de primera necesidad para la mayoría de la personas, sí son muy demandadas. Es por esto, que en San Juan preocupa cada vez más la falta de leña y cigarrillos. Desde algunos comercios locales o proveedores de estos productos dijeron que hay momentos que la falta llega al 70% y al 100%, respectivamente.

Es posible que esta semana comiencen a ingresar cigarrillos.

"Decidí poner un cartel en la ventana en el que indico que no hay cigarrillos porque todo el día la gente golpea para ver si conseguí, pero es imposible porque no está entrando a la provincia", dijo Mariela Mascarelli, una quiosquera. En el mismo sentido desde algunos almacenes de Rawson y Rivadavia comentaron que es uno de los productos más solicitados. Incluso algunos dijeron que cuando consiguen cigarrillos para vender se les acaban casi de inmediato. "Nos llegan -cigarros- por tandas y en cantidades mínimas. Los cigarrillos que me traen me duran como mucho dos horas y por consecuencia el resto del día no tengo. Antes teníamos stock siempre", agregó Karina Adaro, quiosquera de Villa Krause y contó que cuando tienen cigarrillos sólo venden un paquete por persona. Lo mismo dijeron desde varios locales, desde donde agregaron que por momentos escasea hasta el tabaco para los cigarrillos armados, pues estos productos no están ingresando con la misma frecuencia a la provincia. La leña es otro de los productos que están faltando en San Juan. Los dueños de corralones y negocios en los que ofrecen este producto dijeron que hay semanas en las que no tienen nada para vender y otras en las que llegan camiones, pero no con todo lo que necesitan para cubrir la demanda. "Los choferes deben hacer cuarentena al entrar y salir de la provincia y muchos optan por no viajar. Nosotros traemos la leña desde Chaco y Santiago del Estero, pero ahora no tenemos nada. En el corralón sólo ofrecemos maderitas, que eso lo hacen acá -por la provincia- y se consigue", contó Andrés Haro, dueño de un corralón. Al igual que él otros comerciantes del rubro dijeron que venden el 70% menos que antes y que cuando tienen leña disponible sólo ofrecen 20 kilos por cliente para que todos tengan la posibilidad de comprar.

"Hay mucha gente que amasa en hornos de barro o que junta la leña para el invierno. Ellos son los que están más preocupados", agregó Patricia Delgado, de otro corralón.