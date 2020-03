El aislamiento se volvió un desafío para todos. El tiempo de estar en casa, sin salir a la calle llegó a la provincia y esto, si bien alegra a las autoridades sanitarias porque se busca evitar que el coronavirus gane terreno en San Juan, preocupa porque puede generar que debido al sedentarismo aumente la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad. En este contexto, Erica García, la jefa de la división Nutrición dio algunos consejos para que la alimentación sea la indicada.



En la 4ta edición de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo salió a la luz que 4 de cada 10 personas en el país no realizan actividad física. A eso hay que sumarle que en la Argentina, los cambios en las prácticas alimentarias siguen la tendencia mundial y el consumo de frutas y verduras disminuyó mientras que el consumo de jugos y gaseosas aumentó. Y si bien la provincia no se encuentra entre las que tienen mayores problemas (ver infografía), en Salud la situación actual preocupa porque puede hacer que los números se disparen. "En este momento, lo que más nos preocupa es el sedentarismo que puede conducir a la obesidad o el sobrepeso. Los chicos y los adultos se mantienen mucho tiempo quietos dentro de sus casas", dijo la especialista al comenzar la charla. Sobre los problemas de sobrepeso, dijo que además de preocupar el sedentarismo, los mantiene en alerta la elección de los alimentos. Sobre todo teniendo en cuenta que es muy posible que debido al encierro se genere ansiedad y eso lleve a que las personas coman en mayor cantidad.



A la vez, dijo que hay que limitar el tiempo frente a las pantallas. "Hay que concientizar a los papás para que hagan actividad física con los chicos. A eso hay que sumarle que debemos evitar el consumo de comidas chatarras y procesadas. Aprovechemos que tenemos más tiempo en casa para mejorar la calidad de la alimentación", resaltó García y dijo que llevar una nutrición saludable ayuda a que el sistema inmunológico esté en mejores condiciones para enfrentar las diferentes enfermedades, incluido el coronavirus.



La especialista dijo que las personas que más deben evitar consumir productos procesados, como galletas y alfajores son los adultos que tienen patologías como hipertensión o diabetes y los niños.



"Tenemos un alto índice de niños con obesidad o sobrepeso y en este momento encierro puede jugarnos en contra. Si uno mira, en los supermercados es increíble la cantidad de gente que lleva galletas y alfajores. Hoy y siempre debemos cambiar esas esos alimentos por frutas, verduras o yogures, preferiblemente descremados", agregó. En este sentido recordó que la última encuesta realizada en las escuelas por el Prosane indicaba que 2 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad y otros 2, de sobrepeso. A la vez, esta encuesta sacó a la luz que cada vez menos chicos hace actividad física. En este sentido, la profesional dijo que tanto los niños como los adultos deben realizar por lo menos 60 minutos de actividad física todos los días. A la vez reiteró que en las redes sociales de Salud están distribuyendo videos para que la gente mueva el cuerpo dentro de sus casas.

> ENTREVISTA

Erica García /Jefa de la División Nutrición

"No hay alimentos mágicos"



- ¿Hay algunos alimentos que sean más importantes que otros para enfrentar el coronavirus?

- No hay alimentos mágicos y no hay ninguno que por sí solo pueda mejorar o curar ninguna enfermedad viral, y mucho menos esta. Lo importante es tener cuidado y poder mejorar nuestro sistema inmunológico ayudado con la alimentación. Hay que comer de todo, de manera ordenada y en porciones adecuadas. Además, hay que ser muy detallistas en la higiene de los alimentos, de los utensilios y de las manos.



- ¿Qué consejos dan para consumir los distintos tipos de alimentos?

- Es recomendable consumir lácteos descremados, aproximadamente dos porciones por día. Las frutas y las verduras también son muy importantes. Se recomienda comer 5 porciones diarias. En estos momentos es importante comer frutas y verduras, que además nos aportan vitaminas C, que son ideales para protegernos de las enfermedades respiratorias. Además en una buena dieta se recomienda consumir legumbres y harinas, pero nosotros aconsejamos que sean integrales y preferiblemente realizadas en casa, no industrializadas. Las carnes y el huevo son fundamentales, también. En esto hay que tener en cuenta que deben estar bien cocidas, preferentemente a más de 70 grados. Por último, están los aceites y frutas secas que también hay que consumirlos, preferentemente en su estado natural. Es decir, hay que evitar las frituras.



- ¿El alto consumo de vitaminas C ayudan ante estas enfermedades?

- No pensemos que esto nos va a evitar alguna de las enfermedades, pero nos ayudan a mejorar el sistema inmunológico y a que estemos más preparados para enfrentar los virus. La vitamina C las encontramos en los cítricos especialmente, y justamente estos alimentos son de estación. La naturaleza es sabia.