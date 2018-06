Las demoras en el pago a las instituciones especializadas en trabajar con personas con discapacidad continúan generando situaciones conflictivas y la reciente es la preocupación de cientos de padres por la escolaridad de sus hijos, ya que al menos dos instituciones reconocieron que no pueden asegurar si podrán continuar ofreciendo el servicio de un Docente Auxiliar Integrador (DAI). Sin la presencia del DAI, los niños que cuentan con ese maestro de apoyo tampoco podrán continuar yendo a clases.



Una de las instituciones es la Fundación Abril, quien admitió en una nota dirigida a los padres que dada la grave situación económica financiera de la Fundación no se compromete a pagar los honorarios de las DAI a partir del 1 de agosto (ver facsímil).



Sofía Muñoz es mamá de Teo, quien asiste al Colegio Houssay, y afirmó que teme por el futuro escolar de su hijo. Indicó que son unos 300 chicos quienes cuentan hoy con ese servicio, de los cuales un centenar tienen cobertura de la Obra Social Provincia (OSP) y la mayoría, del Programa Nacional Incluir Salud.



Muñoz agregó que no ve una salida alternativa. Sabe que la OSP no cubre a un DAI porque considera que es área pertinente del Ministerio de Educación y que tampoco tendrá respuestas desde la Superintendencia de Salud porque no es competente con obras sociales públicas. Dijo que hacer los trámites personales para contar con apoyo desde el Ministerio de Desarrollo Humano y encontrar un DAI reemplazante tardará más de los 35 días que faltan para que comience agosto.



Por último, ve como única solución que la institución reciba el dinero adeudado para que pueda seguir brindando el servicio de DAI y, fundamentalmente, funcionando. Desde la Fundación afirmaron sólo que continúan en la etapa de diálogo con autoridades para encontrar soluciones.



La situación de esta fundación es la de la mayoría de las instituciones. Gabriela Galdeano es presidenta de la Asociación para la Realización e Inclusión de la Persona con Discapacidad (ARID) y admitió que si el Estado nacional no regulariza el pago de las deudas del programa Incluir Salud, tampoco podrá garantizar solventar el pago de los DAI, servicio que alcanza a otro centenar de alumnos. Anteayer un grupo de instituciones (entre las que estuvo ARID, pero no ABRIL) recibió una cuota de lo adeudado desde el año pasado.



Mientras, la situación de los DAI continúa sin una ley provincial que regularice su actividad.

