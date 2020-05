En épocas en que el Covid-19 paraliza al mundo, los especialistas se animan a llamarla "la otra pandemia". Los profesionales de la nutrición de la provincia están preocupados por el aumento de las personas con exceso de peso y obesidad que se manifiestan a diario e insisten en prestar atención a los malos hábitos, tomar las precauciones o buscar ayuda de profesionales.

Expertos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), a cargo de la especialista Liliana Papalia, ya advirtieron que el aislamiento prolongado que demanda la pandemia genera angustia y ansiedad y reduce la disponibilidad de alimentos saludables para consumir. Por otro lado, según datos aportados por el NHS del Reino Unido, el exceso de peso puede complicar los cuadros de personas infectadas con el coronavirus: el 74,5% de los pacientes en cuidados intensivos debido a complicaciones por Covid-19 tiene sobrepeso u obesidad.

Érica García, jefa de la división Nutrición del Ministerio de Salud Pública de San Juan, dijo que es un tema preocupante porque en tiempos de cuarentena si bien no hubo atención presencial, los especialistas tuvieron un seguimiento virtual con los pacientes y ya notan que el sobrepeso se agudizó en cuarentena. "Por el encierro la gente optó por la realización de las comidas y el consumo de muchas harinas, además se hace muy difícil la realización de la actividad física en la casa. Lamentablemente en enfermedades crónicas como obesidad, si no estás en el control presencial, el paciente deja de cumplir", comentó la profesional. García expresó que desde Salud Pública hicieron un seguimiento a través de una plataforma virtual llamada Telesalud.

Antes de la pandemia, los profesionales iban a los centros de salud departamentales donde trabajaban con pacientes crónicos realizando actividades físicas. Pero ahora, con esto suspendido, mediante la vía digital se envían recomendaciones, guías de nutrición y de ejercicios físicos que según la especialista "tuvieron una buena aceptación por parte de los pacientes". La nutricionista Florencia Peláez dijo que este mes aumentó notablemente su planilla de pacientes nuevos. "Muchos pacientes vienen y te dicen que engordaron por la cuarentena. El encierro no hizo más que despertar los malos hábitos no sólo en quienes se ven adentro de casa las 24 horas, sino también en quienes tuvieron que modificar sus horarios laborales y ahora almuerzan en sus trabajos", comentó. Ella hizo hincapié en la organización de las comidas para no saltear las cuatro raciones diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena. "Hay que tener tiempo para preparar comidas sanas y hacer viandas para llevar al trabajo, pero nunca dejar de lado estas cuatro comidas fundamentales", comentó. Organizar los hábitos alimentarios es una de las patas clave según las nutricionistas, pero la otra es manejar las emociones y realizar actividad física, según Anabel Díaz. "La cabeza manda todo. Si estás triste, desembocás en la comida, y si estás feliz, también.

Con toda esta incertidumbre generalizada que hay en estos tiempos que nos toca vivir, la mayoría de la gente hace eso: comer a cualquier hora y no porque tenga hambre. Eso es lo que hay que evitar y para eso es necesidad despegar a la comida de las situaciones de estrés o aburrimiento", comentó la nutricionista. La profesional sanjuanina agregó que no importa el espacio, hay que ingeniarse para hacer alguna actividad para no caer en el sedentarismo: "Moverse. Aunque sea de a poco, dos minutos cada tanto, pararse y ejercitar el cuerpo de la manera que sea.

Si al final del día hemos llegado a los 30 minutos de actividad física, habremos dado un buen paso", comentó. La mayoría de los nutricionistas locales envían diariamente o semanalmente sus rutinas de comidas y ejercicios a sus pacientes. Recomiendan para quienes noten aumento de peso, que actúen ápidamente. Según explicaron, no es cuestión de asustar, pero cada persona conoce su peso y si no se actúa ahora, la cifra aumentará. Es una cuestión de salud que se puede trabajar aun desde el encierro.



Relación alarmante

Vías de atención



Algunos nutricionistas en San Juan están atendiendo por turnos pactados, pero hay otros que lo hacen vía Whatsapp. Para comunicarse con la División Nutrición del Hospital Rawson hay que comunicarse al 4305508, con la nutricionista Florencia Peláez al 154862817 y con Anabel Díaz al

155605034.



RECOMENDACIONES

1- Hay que intentar organizarse para poder realizar las cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Desvincular la comida de las emociones, por ejemplo, por aburrimiento o estrés.

2- Para las colaciones, es preferible optar por alimentos saludables, como frutas frescas o desecadas, leche descremada, un yogurt descremado, un trozo de queso bajo en grasas, etcétera.

3- Un consejo en el que coinciden todos los nutricionistas es realizar actividad física al menos 30 minutos por día. Hoy existen cientos de plataformas que envían ejercicios de acuerdoal espacio disponible.