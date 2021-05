El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) celebra hoy un nuevo aniversario de su fundación (ver aparte). A la vez, hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención Sísmica. En este contexto, desde la institución dijeron que desde lo que ellos observan y estudian, los sanjuaninos saben cómo actuar durante un sismo, pero falta conocer más sobre sismorresistencia. "Más allá del conocimiento que uno puede tener sobre la mochila de emergencia o sobre cómo se debe actuar durante un sismo, hay que saber cómo estamos preparados a largo plazo. Saber si uno vive en una casa sismorresistente, cuál es su vida útil y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de construir hacen también a la prevención sísmica", dijo Patricia Alvarado, directora ejecutiva del Inpres, y admitió que ese tema es una de las deudas pendientes de los sanjuaninos.

"Las capacitaciones sobre prevención sísmica que nosotros damos abarcan desde enseñar los conceptos básicos, a saber, cómo se debe hacer una obra civil como una casa, un puente o una ruta", dijo Alvarado y comentó que ellos notan que es acá donde hay más falencias en la comunidad. Es que muchas veces no se sabe cómo está construida una casa cuando se alquila o se compra o no se observa con ojo crítico los lugares a los que las personas acuden habitualmente, como el trabajo, el supermercado o la escuela, como para saber las condiciones del edificio. Sumado a eso muchas veces hay edificaciones antiguas en San Juan que no son mantenidas como corresponde y eso genera peligros. "Algunos lugares históricos o casas muy precarias son las que quedaron más expuestas en el terremoto del 18 de enero. Hay que preguntarse más si conocemos los reglamentos de construcción, quiénes los aplican, cómo es la norma. Hace falta que atendamos más a esta parte de la prevención, porque muchas veces los terremotos se convierten en tragedias no por la naturaleza sino porque no evitamos que eso sucediera", dijo y comentó que las personas muchas veces edifican sin tener los conocimientos necesarios y sin estar avalados por especialistas.

Por otra parte, la directiva del Inpres dijo que en San Juan también faltan protocolos en empresas, comercios y otras instituciones; y que estos protocolos sirven para que la gente sepa cómo actuar. "Es necesario saber qué hacer en cada escenario donde habitualmente estamos porque no sabemos cuándo puede haber un sismo. Sin embargo, tenemos la certeza de que va a haber movimientos sísmicos, por el lugar donde vivimos", agregó y dijo que las personas que vivieron el terremoto de este año tendrán el trabajo de transmitir la vivencia a las generaciones venideras, como una manera de hacer prevención. "Si bien sabemos que tenemos que convivir con los sismos, es probable que muchas personas no sientan nunca un terremoto como nos pasó a nosotros este año. Entonces los que lo vivimos tenemos que transmitir la experiencia, pero no desde la tragedia. Tenemos que compartir lo vivido contando cómo supimos actuar y cómo salimos de ese sismo sin grandes pérdidas. Nuestros padres nos trasmitieron la tragedia de ver la ciudad caída en los terremotos anteriores y eso nos marcó con angustia y miedo. Por eso muchos adultos se comportan con temor ante un sismo. Tenemos que transmitir la experiencia desde la calma, para que las generaciones futuras sepan actuar con tranquilidad, que es fundamental", concluyó Alvarado.

Aniversario del Instituto

El Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) nació el 8 de mayo de 1972. Tiene el objetivo de realizar estudios e investigaciones básicas y aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente. Esto, destinado a la prevención del riesgo sísmico. Tras el terremoto de 1944 se tomaron varias medidas para buscar regular las estructuras civiles en San Juan, para evitar daños a futuro y pérdidas de personas. Ahí, se creó el Consejo de Reconstrucción de San Juan dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Posteriormente, en 1972 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la disolución de esta institución, por considerar cumplidas las tareas de reconstrucción de la Ciudad de San Juan, y creó por ley el Inpres, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para llevar adelante la Política Nacional de Prevención Sísmica. Hoy en día, el Inpres hace capacitaciones en diferentes provincias y hasta en otros países. Es por esto que el 8 de mayo, en honor a esta institución, se creó el Día Nacional de la Prevención Sísmica.



Para información

El Inpres realizará varias capacitaciones virtuales sobre prevención sísmica para celebrar su aniversario. Las harán desde el lunes. Las personas interesadas en conocer sobre el Inpres, sus charlas e información sobre prevención pueden ingresar a la web www.inpres.gob.ar.