Distribuidos en dos equipos y acompañados por trabajadores sociales del ministerio de Desarrollo Humano, un grupo de censistas realizó durante la noche del lunes y anoche el censo a las personas que viven en situación de calle. En la terminal de micros de Capital, en los refugios y en algunos otros puntos donde suelen reunirse estas personas, quienes aprovecharon el censo para pedir abrigo, frazadas y zapatillas, se hizo el relevamiento. Esto, con el objetivo de que sean parte del Censo 2022 que se realizará de manera general en la jornada de hoy, durante todo el día y en todo el país.

A partir de las 8 de hoy, 9.200 censistas sanjuaninos recorrerán las calles de la provincia. Después de 12 años, se volverá a hacer esta encuesta que busca saber la cantidad de población que hay en el país y de viviendas, entre otras cosas. Si bien el día del censo es hoy, este relevamiento comenzó en San Juan hace cerca de 10 días, en las zonas rurales y a personas que están hace más de 6 meses en hospitales, el Penal de Chimbas y residencias de adultos mayores.

De estos operativos previos al de hoy, participaron unos 3.800 censistas. Algunos de ellos son los que salieron a relevar a las personas que viven en situación de calle, quienes durante dos noches consecutivas recorrieron las zonas que tienen identificadas como "los puntos de encuentro" de estas personas.

La Terminal fue uno de los lugares donde más entrevistas hicieron. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano dijeron que ellos calculan que hay unas 70 personas viviendo en esta situación. También recorrieron el hospital Marcial Quiroga, la plaza Hipólito Yrigoyen y el Centro Cívico, entre otros lugares.

Daniela Reta, trabajadora social de Desarrollo Humano, fue una de las que encabezaron el grupo que se quedó en la zona de Capital. Caminó por los pasillos externos de la Terminal para buscar a los hombres que ellos saben que duermen ahí. "Rafa, vení que empiezo por vos", le dijo la trabajadora social, que conoce a estos hombres, y les explicó qué era el censo, para qué se hacía y qué preguntas debían responder.

Sentados en los bancos de la Terminal, con el mate en la mano, con las mochilas atadas con sogas y las zapatillas con algunos agujeros, estos hombres fueron reuniéndose poco a poco en el sector Sur y respondieron el censo. "Algunas preguntas hay que explicárselas porque no entienden a qué hacen referencia. Cuando les preguntamos si tienen o no cobertura de salud, no saben qué significa, por ejemplo", dijo Reta, mientras tomó nota de cuánto calza cada una de las personas censadas ahí para tratar de conseguirles calzado para el invierno. Es que la mayoría aprovechó la situación para pedir ayuda con algún subsidio, colchones, camperas, mochilas, zapatillas y hasta pasajes para poder viajar a ver algún familiar fuera de San Juan.

"Yo necesito ropa, porque si quiero buscar trabajo estoy siempre impresentable. Pido unas zapatillas sanas", dijo "el Tigre de la Terminal", mientras Carlos Suárez, otro de los hombres que suelen dormir ahí, recibió una frazada para pasar el invierno.

CLAVES

El relevamiento

Hoy, los censistas pasarán por 18. Todas las personas que habitan el país tienen que responder las preguntas incluidas en el cuestionario censal o entregar el comprobante de finalización del censo digital.

Censistas

Los censistas tendrán una pechera con la imagen del censo y una credencial con sus datos

personales (nombre, apellido y DNI), que podrán ser verificados en el sitio web del censo.

No es necesario que el censista ingrese a las viviendas.

Por vivienda

En el censo se debe incluir a todas las personas que residen y duermen en la vivienda 4

días o más en la semana. Los niños de padres separados deben ser incluidos en una de las

viviendas. Preferiblemente en la que duermen 4 días o más.

Mayor de edad

Recomiendan esperar al censista en casa y que en todo momento haya una persona

mayor de edad presente que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante

de finalización del Censo Digital.

Si salen

En caso de que las personas deban salir y hayan completado el censo digital, podrán dejar

el código de finalización a un vecino, para que se los entregue a los censistas cuando

visiten la casa de la persona en cuestión.

Multas

Todas las personas que residen en el país deben censarse, tengan o no DNI. Quienes se

nieguen a responder tendrán multas de hasta $106.000. También se censará a los extranjeros

que viven en Argentina hace al menos 6 meses.

Feriado

Hoy será feriado nacional para que todas las personas puedan quedarse en sus viviendas.

Hasta las 20 no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas

o competencias deportivas, entre otros eventos.