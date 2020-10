En Villa Nueva, Calingasta, hay dos opciones de comunicación: subirse a un cerro para tener señal de teléfono o captar la señal de wifi desde la vereda de la Escuela Albergue Teniente Coronel Álvarez Condarco. Si ya era complicado, lo es aún más con la segunda alternativa, ya que desde hace dos meses la escuela tiene problemas de conectividad con la antena que les brinda el servicio. "El problema empezó a fines de agosto y básicamente lo que ocurre es que algunos equipos pueden acceder a internet y otros no, hay casos incluso de teléfonos nuevos que no captan nada de esa señal", describió Marisa Loyola, directora de la escuela albergue.

La antena instalada en la escuela es la de País Digital y pertenece a un programa de Nación que brinda acceso gratuito a Internet en espacios y dependencias públicas como sedes municipales, centros comunitarios, hospitales y centros de salud. En esta localidad de Calingasta como no hay nada de ello y contemplando el aporte que representaba a la comunidad, la antena se instaló en 2017 en el patio de ese establecimiento escolar.

Ante este problema que afecta a gran parte de la comunidad, la intendencia de Calingasta fue notificada al respecto y según el jefe comunal Jorge Castañeda "se está trabajando en el tema junto a la gente de Infraestructura Tecnológica, quienes ya vinieron en una ocasión a reparar porque aparentemente hay una parte de la antena que recibe y otra que no, y se iba a mandar a los técnicos nuevamente".

De acuerdo a lo que explicó el intendente de Calingasta, la gente de País Digital al no poder viajar al interior del país por la pandemia, solicitó que las refacciones las haga una empresa local, pero que no tenía precisiones si este fin de semana o el otro iba a concretarse este trabajo. Este medio intentó comunicarse en varias ocasiones con Raúl Rodríguez, subsecretario de Infraestructura Tecnológica dependiente del Ministerio de Hacienda provincial, pero no hubo respuesta; por lo cual no hay mayores detalles sobre cuáles son los problemas técnicos puntuales de la antena y cuándo este problema será resuelto.

Mientras tanto la gente que vive en esta localidad de Calingasta queda desconectada de todo debido a la mala señal que tiene la antena de la escuela. Y esto, según lo que dijeron afecta en gran parte a los niños de esa zona. "Los niños no están haciendo las guías educativas que les mandamos Whatsapp y como la mayoría no tienen señal, la única forma es imprimirlas y acercárselas a sus hogares junto al material que manda Educación", dijo la directora Loyola.

Según lo que dijeron la escuela Álvarez Condarco se encuentra a 40 kilómetros al Norte de Calingasta, luego de las localidades de Villa Corral y Puchuzún. Reúne alrededor de 20 chicos albergados, pero en este año de pandemia sólo hubo seis que asistieron durante los 15 días que estuvo habilitada la educación presencial en agosto y pertenecientes a sexto grado y segundo y tercero del Ciclo Básico. "Nuestra escuela cumple una función social importante, en ella se han realizado bautismos, aquí vienen a atender los odontólogos o se hacen reuniones vecinales, la antena de Internet y su servicio es una más de las funciones, ojalá se pueda solucionar pronto", agregó la máxima autoridad de la escuela.