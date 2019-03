Potenciar la zona industrial. La Ruta 20 es el polo donde se genera el área industrial de Santa Lucía. El proyecto apunta a planificar el crecimiento para que sea más eficiente.

Basándose en un estudio realizado en la Universidad Nacional de San Juan y tomando referencias del Plan Estratégico San Juan 2030, se presentó un plan de ordenamiento territorial para el departamento Santa Lucía (ver infografía), que define objetivos para cuatro áreas definidas en la zona: la urbana, la productiva, la industrial y la de recuperación ambiental progresiva.



La propuesta partió desde el equipo de trabajo del precandidato a intendente por el frente Todos, Lucio González, luego de un diagnóstico en términos generales basado en un trabajo de Susana Sánchez, master en ordenamiento territorial de la UNSJ, donde se detectaron los vacíos urbanos, nodos conflictivos viales, las deficiencias en la cobertura de infraestructura básica, la presión sobre los suelos productivos, entre otros ítems.



Así, por ejemplo al observar cómo crece una zona industrial alrededor de la Ruta 20, en la propuesta se contempla tomar medidas para eficientizar el desarrollo, como crear un parque industrial de perfil agroindustrial, frenar uso de suelo residencial para que se instalen nuevas industrias y servicios a la producción, ampliar redes de gas natural y cloacas y fomentar cooperativa de emprendimientos agroindustriales.



Respecto al área urbana, delimitada en el sector oeste del departamento y a los alrededores de la avenida Libertador, las premisas son completar infraestructura de red cloacal y gas natural, aumentar la frecuencia del servicio de transporte público, mejorar la red vial especialmente en el sentido norte-sur, fortalecer equipamientos de educación, salud y seguridad y densificar los vacíos urbanos.



En el sector noreste, la premisa es potenciar la zona productiva, recuperando suelos productivos afectados por la salinidad y revenición, frenando el destino de terrenos para uso residencial y dinamizando el tejido socioeconómico del medio rural, al potenciar el centro vecinal de Richet Zapata.



Finalmente, al sureste definen el área de recuperación ambiental progresiva. Entre las medidas, prioridad es maximizar el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y sanear el ambiente del arroyo Los Tapones. Se podrá entonces expandir la frontera agrícola y recuperar capacidad de producción afectada por peligros ambientales.



González destacó la importancia de un plan que maximice la eficiencia económica del territorio de Santa Lucía, ya que es el departamento de menor superficie de los 19 que componen la provincia, con sus 45 kilómetros cuadrados.

> Una nueva matriz

Planificar el desarrollo del departamento, con un plan de ordenamiento territorial, permitirá “modificar la matriz de dormitorio en otra de prestador de servicios turísticos”, afirmó González, quien adelantó queultiman detalles para presentar un plan al respecto.



“Santa Lucía está entre la Terminal de Ómnibus y el aeropuerto, pero el turismo no se queda en el departamento y hasta el propio santaluceño no lo hace,porque no hay infraestructura. No tenemos un parque, por ejemplo, y eso es gestión local”, indicó el precandidato a intendente por el frente Todos. SegúnGonzález, para mantener el modelo residencial y delimpieza e impulsar el de prestador de servicios turísticos,hay que acompañarlos con proyectos de seguridady nuevos servicios municipales. Y señaló queesta nueva forma de planificar es factible gracias aque el sistema de coparticipación municipal posibilitadefinir el presupuesto con mayor anticipación.