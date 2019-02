Pedido sobre la mesa. La necesidad del CDI fue planteada en la mesa interdisciplinaria durante el Operativo de Abordaje y la respuesta fue inmediata.

Los niños menores de 4 años que viven en el Barrio Valle Grande, en Rawson, uno de los más populosos de la provincia por tener más de 1.000 viviendas, tendrán por fin un lugar donde ser contenidos mientras sus padres trabajan. Con esa finalidad es que el Gobierno decidió abrir allí un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), tras los pedidos hechos por los vecinos de esa comunidad en el marco del Operativo de Abordaje Integral que se está llevando a cabo en esa zona de Rawson.



El CDI es un espacio de atención integral y gratuita de niños y niñas, desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años y once meses, que hace especial hincapié en la calidad de la atención en la primera infancia y la estimulación temprana. Por medio de juegos, los niños aprenden valores como compartir y respetar a los demás. Esos chicos son hijos de trabajadores que no pueden costear una guardería, entonces reciben este servicio del Estado.



Según le dijo a este diario el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Armando Sánchez, el pedido de crear un CDI fue expuesto por los vecinos del Valle Grande en la mesa interdisciplinaria durante el Operativo de Abordaje, y tuvo una respuesta inmediata. "El municipio buscará un lugar físico para que funcione el CDI, y si no, trataremos de usar una de las casas disponibles del IPV", dijo Sánchez. Agregó que la Dirección de Niñez pondrá su personal y equipamiento para poner en marcha el centro. Y que la idea es que empiece a funcionar el próximo 1 de marzo, que es cuando comienzan las actividades en los restantes 38 CDI que hay en la provincia, así inician todos de forma conjunta, incluido el que ayer decidieron crear.