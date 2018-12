Peligro. En la intersección de calles Laprida y Salvador María del Carril, en Villa Nacusi, la rotura del pasante provocó algunos accidentes. Los vecinos dicen que lleva más de dos años roto.

Los vecinos volvieron a tapar con tierra el gran hueco que tiene el pasante que está en la intersección de calles Laprida y Constitución. Pero saben que este "arreglo" provisorio durará menos de dos días. En ocasiones anteriores recurrieron a la misma estrategia en un intento por reducir el peligro, pero no funcionó y nuevamente ocasionó heridas y pérdidas materiales. Esta situación se da en Villa Nacusi, en la zona Norte de Pocito, donde varios de los pasantes en las intersecciones de las calles están rotos y provocan caídas y roturas de vehículos. Según la gente, este problema se da hace más de dos años y que, pese a los reiterados reclamos, no se logró una solución. Desde el municipio dijeron que antes de fin de año repararán todos los pasantes rotos.

En la esquina de calle Laprida y Salvador María del Carril, el peligro se ve a simple vista. En el sector central del pasante hay dos huecos profundos que, además, dejaron las puntas de los hierros rotos al descubierto. Fue en esta intersección donde, a raíz de esta rotura, se accidentó un hombre que circulaba en moto junto a su hija de 5 años. Afortunadamente sólo tuvieron heridas leves. "Cada vez se agrandan más los huecos y se extiende la rotura que ya ocupa más de la mitad de la calle. Para que la gente advirtiera el peligro pinté dos cubiertas de auto con pintura fosforescente y las puse encima de la rotura. Todas las noches las pongo en ese lugar para evitar accidentes" dijo Raúl Tabarelli, vecino del lugar.

Doble peligro. El pasante de la esquina de calles Laprida y Constitución además de tener dos grandes huecos, tiene los hierros rotos y expuestos.

En tanto que en la intersección de calles Laprida y Constitución, uno de los vecinos puso un reflector para que la rotura del pasante quedara más iluminada. Igual, la medida no sirvió para que un automovilista la viera. Le pasó por encima y rompió una de las llantas delanteras de su auto. "No sé qué están esperando para venir a arreglar este desastre. Tenés que andar esquivando estos pozos que son capaces de provocar una tragedia. El municipio ha hecho caso omiso a nuestro reclamo", dijo Jorge Agüero.

Por su parte, Marisa Araya dijo que les prohibió a sus hijos andar en bicicleta por temor a que caigan en uno de estos pasantes rotos y se claven algún hierro. Agregó que fue testigo de la caída de un ciclista que no vio una de estas "trampas mortales".

Frente a este reclamo vecinal, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, sostuvo que está al tanto de esta situación y aseguró que antes de que finalice el año estará solucionada. Dijo que la intervención no será inmediata porque, por ahora, están trabajando en reparar pasantes en otros barrios en los que se rompieron por las obras de cloaca. "En Villa Nacusi arreglamos los pasantes más deteriorados, pero el arreglo duró poco. Hay conductores de tránsito pesado que para evadir el semáforo de calle Independencia y Avenida Uñac o de calle 5 y Avenida Uñac circulan por el interior de la villa. Lo hicieron también cuando la obra de reparación aún estaba fresca y la deterioraron. Pero vamos a reparar y reforzar los pasantes antes de fin de año", dijo el funcionario.

Dimensión. La rotura del pasante de la esquina de calles Urquiza y Constitución abarca más de la mitad del ancho de la calle.

Testimonios

ROLANDO LUNA Vecino de Villa Nacusi

"Circular por el interior de la villa es una odisea. En casi todas las esquinas están rotos los pasantes y no tienen ningún tipo de señalización. Quien no conoce de su existencia se los encuentra de repente, no tiene tiempo ni de bajar la velocidad y termina pasándole por encima".

MIRTA RIVEROS Vecina de Villa Nacusi

"Las frenadas son permanentes por los pasantes rotos. Es un peligro latente, pero parece que a las autoridades no les interesa porque hemos hecho varios reclamos y nunca nos dieron una respuestas. Parece que están esperando que pase una fatalidad para recién venir a arreglar esto".

RAMÓN GONZÁLEZ Vecino de Villa Nacusi

"El municipio ya arregló un par de pasantes hace un tiempo. Pero se volvieron a romper porque por la villa pasan todos los camiones que no quieren perder tiempo en el semáforo. Esto también es peligroso porque es un vecindario donde hay muchos niños que acostumbran a jugar en la calle".