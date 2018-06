Peligro. El pozo que se formó por una pérdida de agua en calle Quiroga, en Rawson, ya ocupa la mitad de la calzada y aumentó su profundidad.





El peligro se ve a simple vista. Un pozo de grandes dimensiones que cubre la mitad de la calzada y el agua que emana del mismo y que inunda la zona, generando complicaciones en el tránsito y peligro de accidentes. Esta situación se da en calle Quiroga, al Este de General Acha, en el Loteo San Ignacio, departamento Rawson, y lleva más de un mes según dijeron los vecinos.



"Todo empezó después de que terminaron el trabajo de las cloacas. Como no volvieron a pavimentar la calle que quedó destruida, se hundió el terreno y rompió un caño de agua. Hemos hecho el reclamo, pero nadie vino a arreglar este problema", dijo Jorge Cortez, vecino del lugar.



El pozo cubre la mitad de la calzada y complica el tránsito. Debido a su profundidad, todos los conductores tratan de evadirlo con acciones peligrosas. Quienes circulan de Oeste a Este por calle Quiroga, se cruzan de carril para evitar el pozo y transitan unos cuantos metros en contramano. Otros conductores, especialmente los motociclistas, directamente circulan por la vereda. "Esto es un peligro. Yo tenía el cartel de la verdulería a orilla de la vereda y lo tuve que sacar porque lo chocaron varias veces. Y a veces el agua que sale de la rotura me inunda hasta el local", dijo Omar Guajardo, propietario de la verdulería que está justo enfrente del pozo.



Según los vecinos, ni el municipio de Rawson ni OSSE se hicieron cargo de solucionar esta situación, pese a los reiterados reclamos. Es por eso que uno de ellos decidió señalizar el pozo para evitar accidentes y roturas de vehículos. Colocó un cajón de madera en medio del socavón, pero la medida fue poco efectiva. Se fue profundizando la abertura y el cajón quedó semihundido. "Parece que están esperando a que haya un accidente para venir a arreglar la pérdida de agua y tapar el pozo. Es una vergüenza", dijo Ivana Díaz, otra vecina.



Ante este reclamo vecinal desde OSSE informaron que no registran ningún reclamo por esta pérdida de agua potable y sus consecuencias. Agregaron que, igualmente, intervendrán para darle solución lo antes posible.