Departamentos abandonados. Los departamentos que se transformaron en un aguantadero están en la calle Belgrano. Se trata de seis edificaciones que están deshabitadas hace al menos 2 años.

Tierra en todos los rincones. Botellas de vidrio rotas. Bolsas llenas de basura. Cajas quemadas y telarañas colgando en las ventanas son algunas de las cosas que se observan al ingresar a 6 departamentos abandonados en Rivadavia. Como si esto fuera poco, los vecinos dicen que el lugar se volvió peligroso, pues es usado como aguantadero y como "hotel alojamiento". A pesar de que los vecinos presentaron notas para pedir una solución, Raúl Ibaceta, secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Rivadavia, comentó que no estaban al tanto de este problema y que ahora buscarán una solución para que la gente de la zona viva tranquila. Estas edificaciones están ubicadas en calle Belgrano, entre Reconquista y Punta de Rieles. Durante muchos años, los 6 departamentos fueron ocupados por inquilinos. Sin embargo, desde hace 2 años aproximadamente no vive nadie en el lugar. Los vecinos dijeron que desde esa fecha ellos no están tranquilos. Es que en el lugar se juntan a beber, a consumir droga y hasta en ocasiones hay jóvenes que guardan cosas robadas en el lugar para luego trasladarlas. "Tenemos miedo, porque el otro día le robaron a una vecina mientras esperaba el colectivo. Ella vio un chico que salió corriendo de unos de los departamentos y la atacó. Casi pierde el ojo de los golpes que le dieron", dijo Roberto González, uno de los vecinos de la zona.



Otras personas que viven en ese sector dijeron que en las noches hay indigentes que duermen ahí adentro, mientras que algunos vecinos agregaron que al lugar lo desmantelaron con el paso de los años. Es por esto, que los departamentos quedaron sin mesadas, campanas en la cocina, lavamanos, inodoros y ni cañerías. En este contexto, los vecinos aseguraron que presentaron en la Municipalidad una nota firmada por ellos para pedir una solución, pues tienen miedo.



Ante este reclamo, el secretario de Obras de Rivadavia dijo que ellos nunca recibieron un reclamo de los vecinos. Sin embargo, agregó que buscarán una solución. "Siempre se puede hacer algo para que los vecinos estén mejor. Ahora que sabemos por lo que están pasando vamos a localizar al propietario para que haga algo con esos departamentos", dijo Ibaceta.

Protagonistas

ELISA LÓPEZ Vecina

"Hace tiempo le robaron a una chica y después encontraron al ladrón escondido en esos departamentos. Es inseguro y pasa de todo ahí adentro. Estamos cansados".

MARA SILVA Vecina

"Presentamos una nota en atención al vecino, pero no tuvimos respuesta. La gente que alquilaba ahí se fue porque los dejaron sin servicios, hay muchas irregularidades".

ESMERALDA HERRERA Vecina

"Como si la inseguridad fuera poco, en las noches oímos todo tipo de ruidos y música. Mi fondo da al de los departamentos y me da miedo que se metan a mi casa por ahí".