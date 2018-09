Un enorme canal. El canal está casi lleno de líquido cloacal. El agua permanece mucho tiempo estancada y el olor es insoportable.

Cuando sale el sol, respirar se hace casi imposible por el olor nauseabundo que invade todo, mientras que en las noches de verano deben dormir con las ventanas cerradas porque, sumado al hedor, los invaden los mosquitos. Así viven vecinos de Caucete y 25 de Mayo, de los alrededores de Divisoria y calle Salta. En esa zona hay unas 100 familias que sufren a diario las consecuencias de un enorme canal que está lleno de líquido cloacal y que está pegado a los frentes de varias casas. "Es como una cloaca a cielo abierto. No se puede vivir más con este olor. Los niños no pueden ni siquiera jugar afuera", dijo Andrea Herrera, una de las vecinas de la zona.



El agua espesa y verdosa en el interior del canal y el insoportable olor que despide, que se vuelve más intenso cuando sube la temperatura, hacen que la gente del lugar viva encerrada e indignada por la situación. Los vecinos comentaron que en numerosas oportunidades hicieron reclamos en la Municipalidad de Caucete y hasta en OSSE ya que aseguraron que el líquido del canal es el desecho de las cloacas de Caucete.



El canal atraviesa aproximadamente unas 60 cuadras y afecta a vecinos de Caucete y 25 de Mayo, ya que pasa por calles que dividen los departamentos. En esa zona viven unas 100 familias que soportan el olor nauseabundo que despide el canal. "Hay veces que viene poca agua y otras que es más, pero el olor persiste durante todo el año", agregó Patricia Alcaraz, otra vecina y mostró que en la puerta de su casa el agua se estanca por momentos y parece tener una pileta de agua servida.



Los vecinos de la zona dijeron que el líquido cloacal baja hasta 25 de Mayo por el drenaje que comienza en la Avenida de Los Ríos en Caucete, en el centro del departamento. Ellos comentaron además que sumado al olor nauseabundo los mosquitos hacen que la gente tenga que permanecer encerrada en sus casas. "No podemos comer en el fondo de la casa y todo el año usamos pastillas para los mosquitos porque si no vivimos con picadas en todo el cuerpo. En verano ni los venenos más caros sirven para ahuyentarlos", dijo Arnaldo Martínez, que también es vecino de la zona.



Ante este reclamo, desde OSSE dijeron que durante la semana analizarán la situación y que buscarán una solución. "El agua debería salir tratada de la planta de Caucete hacia el dren -el canal-; y el agua tratada tiene color claro, porque se le hecha cloro, y puede tener olor, pero muy leve. Quizás sea un problema del dren, que le falte limpieza. Igualmente hay veces que la gente tira todo tipo de basura y eso también contamina los canales y los vuelve un foco infeccioso", dijo Sergio Ruiz, el presidente de OSSE.