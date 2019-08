Peligro. El pozo que se encuentra en medio de calle Mendoza, en Villa Krause, es una trampa especialmente para quienes circulan en la noche.



Nadie sabe cuál es su origen, pero sí que se transformó en un verdadero peligro. Es un pozo de considerable profundidad y grandes dimensiones que está en el carril Oeste de avenida Mendoza, a metros de Boulevard Sarmiento, una zona clave y muy transitada en Villa Krause. Los vecinos dicen que lleva más de un mes y que, pese a los reclamos, no fue reparado.

El semáforo da luz verde para quienes circulan por Mendoza de Norte a Sur. Los conductores de los primeros vehículos alcanzan a ver el pozo y logran esquivarlos. Los que vienen detrás de ellos no. Frenadas y maniobras peligrosas se repiten a cada momento por la existencia de este pozo que abarca casi todo el ancho del carril. Los autos deben abrirse para poder esquivarlo y la tarea se torna más peligrosa para quienes circulan por la mano derecha, debido a los autos que se encuentran estacionados. "Este pozo apareció de un día para el otro. Al parecer se hundió el pavimento por alguna razón y se formó este hueco que se fue agrandando con el paso de los días. Y que ya es un verdadero peligro porque algunos motociclistas no pudieron evadirlo y se cayeron", dijo Camilo Celaya, comerciante de la zona.

Según dijo el hombre, fueron los propios vecinos los que clavaron unas ramas en el pozo y lo atravesaron con una cinta para advertir de su presencia. La medida es algo beneficiosa para quienes circulan de día, pero no para quienes lo hacen de noche. "Encima que está este pozo tremendo en medio de la calle, hace muchos días que las farolas de este tramo de la Mendoza no encienden en la noche así que menos posibilidades hay de verlo. Un vecino le puso un tachito con una llama, pero a veces se apaga. No sé qué están esperando del municipio para arreglar esto que puede provocar una fatalidad", dijo el vecino.

El hombre agregó que se han hecho varios reclamos a la Municipalidad de Rawson y también a la Policía Comunal que todos los días pasa por al lado del pozo cuando hace sus rondas, pero que hasta ahora no hubo una respuesta favorable.

Otro pozo peligroso

Otro pozo grande se formó también sobre el carril Oeste de avenida Mendoza, pero al Norte de Boulevard Sarmiento, en Villa Krause. Este también atraviesa casi todo el ancho del carril, dificultando el tránsito, especialmente de noche. Y fueron los vecinos de esa zona los que lo taparon con ripio para evitar accidentes. Hasta ahora mantiene ese arreglo provisorio porque el municipio tampoco fue a repararlo.