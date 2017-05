Desagradable. Desde calle General Paz se puede observar el basural y de fondo, parte del techo del Teatro del Bicentenario. El terreno tiene cierre con cerco de tela metálica.



Escombros, bolsas de residuo y ramas forman parte del panorama que se puede observar en un terreno que está a una cuadra del Teatro del Bicentenario. Esto, a pesar de que el sitio se encuentra cerrado con un alambrado de considerable altura. Este lote pertenece al Estado Nacional porque antes por allí pasaba el ferrocarril.



Turistas y vecinos se quejaron por esta postal que contrasta con la belleza del flamante teatro. Desde el Municipio de la Capital dijeron que el lugar está cerrado y es privado por lo que no tienen injerencia en él. Pero que están haciendo tratativas para que el terreno sea traspasado a la comuna.



El terreno está casi en la esquina de avenida España y da al fondo de la EPET 5. Tiene el ingreso por esta avenida. Durante el día es usual ver vehículos estacionados allí. Los vecinos contaron que suele ser usado por quienes trabajan o van a la escuela. De todos modos contaron que por las noches hay gente que arroja las bolsas de residuos por arriba del cierre perimetral, que es de tela metálica y por eso deja a la vista la desagradable postal.



Federico Noguera, secretario de Planificación Urbana de la Capital, dijo que el tema de los residuos en los baldíos o lotes abandonados es un conflicto sin fin y que semanalmente hace operativos en los que llegaron a sacar hasta cinco camiones repletos de residuos de algunos terrenos del departamento. Ellos intiman a los propietario para que realicen el cierre. Pero cuando esto no se da, acuden a limpiar la basura.



En el caso del basural de calle General Paz, la comuna no puede realizar ningún tipo de limpieza porque está cerrado. Noguera aseguró además que están analizando la posibilidad de crear una policía ecológica dentro de la urbe municipal para ver si con esa medida se puede combatir más eficazmente el tema de la basura en la calle.