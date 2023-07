A pocos metros del Centro Cívico, en una popular y muy transitada esquina, la rejilla de un pasante se hundió en el medio de la calle, formando un hueco de unos 20 centímetros de profundidad. Esto sucedió, según la gente que transita esa zona neurálgica, hace unos 10 a 15 días. Y si bien en un primer momento el hueco estuvo señalizado, ahora no tiene ningún cartel que sirva para avisar el problema, y por consecuencia prevenir accidentes. Esto sucede en España e Ignacio de la Roza, en Capital. Ante este reclamo, desde la Municipalidad de la Capital dijeron que a más tardar mañana estaría solucionado.

"Yo me bajo del colectivo en esa esquina todos los días a las 7 de la mañana. Aún está de noche y ese hueco casi no se ve. Los autos pasan y hacen mucho ruido cuando las ruedas caen en él. El otro día, un motociclista que transitaba por España casi se cae porque perdió el control de su moto al meterse al hueco", dijo Ludmila Moreno, que trabaja en el Centro Cívico, mientras que personas que atienden algunos comercios de la zona comentaron que las frenadas y maniobras peligrosas son habituales. "Hace una semana, un ciclista se cayó porque no vio el desnivel del pavimento. Por suerte, no venía nadie detrás de él. Es una zona que a toda hora tiene mucho tránsito", agregó Rosa Navas, otra vecina.

La rejilla del pasante está ubicada a pocos metros del cruce, por calle España. "Estamos trabajando para usted", dice el cartel, que ahora está adentro de ese agujero porque alguien lo chocó y lo rompió. "Quienes van de oeste a este por Central y doblan por España, se encuentran con ese hueco de repente. El otro día, un auto o una camioneta chocó el cartel porque no tuvo tiempo de maniobrar", dijo Paolo Torres, un vecino que contó que hace unos días, el pozo "apareció" en la mañana cubierto de tierra, pero que eso no sirvió como solución definitiva. "A la horas, estaba otra vez el hundimiento", agregó.

Ante esta situación, Caupolicán Nievas, subsecretario de Obras de la Municipalidad de la Capital, dijo que él no estaba al tanto del hundimiento de esa rejilla, pero se comprometió a dar una pronta solución. "Vamos a ir a ver cuál es el problema y lo arreglaremos. Seguramente, lo que se tendrá que hacer es mejorar el borde de pavimento donde se pone el marco de la rejilla, para que esté firme. Muchas veces ese marco cede y se hunde. Es una solución rápida, pero estará unos 7 días con señalización hasta que el hormigón esté listo para soportar el peso de los vehículos", dijo el funcionario y aseguró que ellos no recibieron ningún reclamo formal por este problema.

PARA RECLAMOS

Los vecinos de Capital que quieran hacer reclamos por problemas en calles o veredas, pueden comunicarse con la Municipalidad a través de la línea telefónica 147 y del servicio automatizado de mensajería por Whatsapp. Ambas líneas son gratuitas. Por Whatsapp deben escribir la palabra "Hola" al 2645260000, para iniciar la charla.